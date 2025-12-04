¡Atención solicitantes de visa! EEUU prioriza a aficionados que van al Mundial y Juegos Olímpicos

El gobierno de Trump ha dado instrucciones a las embajadas y consulados estadounidenses en todo el mundo para que prioricen las solicitudes de visa de los extranjeros que deseen visitar Estados Unidos para invertir en el país o asistir a la Copa Mundial de 2026, los Juegos Olímpicos de 2028 y otros eventos deportivos importantes.

Al mismo tiempo, la administración ha añadido nuevos criterios para los trabajadores extranjeros altamente cualificados que solicitan una visa específica. Las nuevas normas negarían la entrada a quienes se considere que han dirigido o participado en la censura de ciudadanos estadounidenses en redes sociales mediante iniciativas de moderación de contenido que han surgido en toda Europa y otros lugares para combatir el discurso extremista.

En una serie de cables enviados esta semana a todas las misiones diplomáticas de Estados Unidos y obtenidos por The Associated Press, el Departamento de Estado dijo que las solicitudes de visa para empresarios que estén considerando “inversiones significativas” en Estados Unidos deberían estar en el tope de la lista de consideración, junto con las solicitudes de quienes quieran viajar “para eventos deportivos importantes que muestren la excelencia estadounidense”.

Se trata del último esfuerzo de la administración del presidente Donald Trump para reprimir a los migrantes y visitantes que ingresan a Estados Unidos. Sin embargo, con la planificación de importantes eventos deportivos en Estados Unidos, la administración busca garantizar que los aficionados puedan asistir a dichas competiciones. Estas políticas están recibiendo mayor atención antes del sorteo de la Copa Mundial del viernes.

Centrado en los aficionados al deporte extranjero

Como parte de una iniciativa más amplia para controlar el ingreso de extranjeros a Estados Unidos, el Departamento de Estado ha dicho que todos aquellos que requieran visas para ingresar al país deberán someterse a una entrevista en persona y a un examen para evaluar posibles riesgos para la seguridad nacional.

Esto ha provocado largos tiempos de espera en muchas embajadas y consulados para entrevistas para solicitar lo que se conoce como visas “B1” y “B2”, a pesar de un aumento en la dotación de personal consular.

El mes pasado, Trump anunció una nueva iniciativa, denominada "FIFA Pass", para los extranjeros que viajen a Estados Unidos para el Mundial, que les permitirá obtener entrevistas para visas con mayor rapidez. Sin embargo, los animó a solicitar sus visas "de inmediato".

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la administración había enviado más de 400 funcionarios consulares adicionales alrededor del mundo para manejar la demanda de visas para la Copa Mundial y que en aproximadamente el 80% del mundo, los viajeros a los EE. UU. pueden obtener una cita para una visa dentro de los 60 días, algo que se refleja en el cable.

Los nuevos pasos del cable esta semana van más allá de la iniciativa FIFA Pass para agilizar las solicitudes para quienes buscan viajar a los Estados Unidos para los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos importantes.

Los puestos «deberían garantizar una capacidad suficiente de citas para atender a los espectadores y demás aficionados que viajen para asistir a eventos relacionados con la Copa Mundial», decía uno de los dos cables enviados el martes. «Estas deberían tener prioridad sobre todas las demás solicitudes B1/B2, excepto las relacionadas con la reindustrialización estadounidense».

Otros países a los que se dará prioridad son los diplomáticos extranjeros, los funcionarios gubernamentales que viajan por asuntos oficiales, los trabajadores agrícolas temporales, los trabajadores religiosos, los médicos y enfermeras, y los estudiantes que asisten a instituciones académicas con menos del 15% de matrícula extranjera.

“Los puestos deben garantizar que los solicitantes de grupos de mayor rango tengan prioridad sobre los solicitantes de grupos de menor rango, independientemente de la demanda de los solicitantes de menor rango”, decía el cable. “Los puestos pueden reducir significativamente el número de citas disponibles para los grupos de menor rango para satisfacer la demanda de los grupos de mayor rango”.

Nuevas directrices de visa para trabajadores altamente calificados

Un segundo cable enviado el martes a todas las embajadas y consulados estableció nuevos criterios para considerar las solicitudes de visa H-1B, instruyendo a los diplomáticos a "estar atentos" a aquellos que pueden haber sido o son "responsables o cómplices de la censura de estadounidenses" en línea y en otros lugares.

Esas visas permiten a las empresas estadounidenses traer personas con habilidades técnicas que son difíciles de encontrar en Estados Unidos, y el presidente Donald Trump ha dicho que les impondría una tarifa anual de 100.000 dólares .

El departamento afirmó que la evidencia de esto podría resultar en la denegación de la visa. Definió dicha información como “adoptar políticas globales de moderación de contenido incompatibles con la libertad de expresión, cumplir con las exigencias de moderación o censura de contenido global de una entidad extranjera y proporcionar acceso a datos privados de ciudadanos estadounidenses en relación con la moderación de contenido”.

Prueba de esto podría obtenerse del currículum del solicitante, su historial laboral, sus perfiles y publicaciones en las redes sociales y sus declaraciones o escritos públicos, indicó el cable, y agregó que el Departamento de Estado estaba desarrollando herramientas para hacer más fácil y rápido realizar estas evaluaciones.

Señaló que todos los solicitantes de visa están sujetos a estos criterios, pero que los solicitantes de H-1B deben ser examinados con más atención "ya que muchos trabajan o han trabajado en el sector tecnológico, incluso en redes sociales o empresas de servicios financieros involucradas en la supresión de la expresión protegida".

“Debe explorar a fondo sus historiales laborales para asegurarse de que no haya participado en tales actividades”, decía el cable, y añadía que “si descubre evidencia y el solicitante fue responsable o cómplice de censura o intento de censura de la expresión protegida en los Estados Unidos, debe buscar una constatación de que el solicitante no es elegible” para una visa.