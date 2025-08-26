Conferencia sobre finanzas y salud mental reunirá migrantes latinos el 25 de octubre en Miami

El próximo 25 de octubre migrantes latinos en Estados Unidos tendrán un espacio para hablar de finanzas y bienestar emocional en la conferencia “Mente Sana, Finanzas Claras”.

El evento, organizado por June Seventh Consulting en el marco del Mes de la Herencia Hispana, reunirá a expertos dominicanos en salud mental, seguros, finanzas e inmigración para orientar a la comunidad latina sobre cómo organizar su dinero, manejar el estrés económico y tomar decisiones seguras para establecerse en EE. UU.

“Este evento nace como respuesta a las dificultades reales que enfrentan miles de latinos al emigrar: ansiedad financiera, desinformación legal y falta de apoyo emocional”, expresó Joselyn Guzmán, fundadora de la consultora.

En el panel participarán el doctor Williams Medrano, especialista en economía solidaria; la psicóloga Hayny Batista, terapeuta en salud emocional y violencia de género; y la propia Guzmán, asesora en planificación financiera y migratoria.

El evento está dirigido a migrantes de 18 a 60 años, incluyendo padres, trabajadores independientes y emprendedores. Habrá espacio para networking, consultas personalizadas y dinámicas con figuras digitales invitadas. Se celebrará en el EB Hotel Miami de 3:00 a 6:00 de la tarde.