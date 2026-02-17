Eclipse solar anular: Qué debes saber del anillo de fuego que iluminará el cielo

Este martes 17 de febrero se produce un eclipse solar anular, conocido como el “anillo de fuego”, un evento astronómico que despierta expectativa en todo el mundo.

En diálogo con LN+, el divulgador científico Esteban Tablón explicó que se trata de un eclipse particular porque la Luna no cubre por completo al Sol, sino que deja visible un borde luminoso. “Es anular porque la Luna está en su apogeo, el punto más alto, y se genera ese anillo espectacular”, señaló.

El eclipse ocurre cuando la Luna se cruza entre la Tierra y el Sol, indicó Tablón. En este caso, al encontrarse más alejada, su tamaño aparente es ligeramente menor y no llega a taparlo del todo.

Por eso se produce el llamado “anillo de fuego”, cuando la Luna cubre cerca del 96 % del disco solar y queda un contorno brillante alrededor.

¿Dónde se verá mejor? “Solo en la Antártida se puede ver completo y un poco en Tierra del Fuego”, afirmó Tablón.

El peligro de mirarlo sin protección

El especialista advirtió que este tipo de eclipses puede ser incluso más riesgoso que uno total, porque la luz solar sigue siendo intensa. Tablón fue contundente: “Es peor la luz porque te quema la retina de manera irreversible. El daño ocular después de mirar al Sol durante tres segundos no lo puede reparar ningún oculista”.

Por eso, remarcó que la observación solo se debe hacer con anteojos certificados bajo norma ISO 12312-2.

¿Se puede seguir por internet?

Para quienes no puedan verlo en forma directa, habrá transmisiones en vivo desde otros puntos del planeta. Tablón mencionó que incluso “una página de la India transmite en vivo”. Sobre ese punto, precisó que “verlo por internet no implica ningún riesgo para la vista”.

Los puntos poblados con posibilidad de avistamiento registran oscurecimientos superficiales.

En la Isla Rey Jorge el fenómeno alcanza un 83 por ciento de cobertura a las 10:12 hora local.

Ciudad del Cabo en Sudáfrica percibe un 11 por ciento de ocultamiento a las 06:17.

El resto de la región sur de África observa el evento de manera muy tenue.

El eclipse de febrero representa el número 75 de esa secuencia específica. El tiempo máximo del anillo es de dos minutos y 20,9 segundos.