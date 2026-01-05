"Anillo de fuego": El eclipse solar de 2026 ¿Cuándo será?

Ya iniciado el 2026, varios fanáticos de la astronomía se anticipan al primer eclipse del año. Se trata de uno solar anular, por el cual se puede ver el famoso “anillo de fuego”. Es así que surge la duda sobre cuándo es y qué significa.

Según el Servicio de Hidrografía Naval nacional (SHN), en 2026 habrá en total cuatro eclipses: dos lunares y dos solares. En el primer caso, es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, por lo cual proyecta su sombra sobre el satélite natural. En el otro caso, se trata de un evento por el cual la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra, por lo cual bloquea parcial o totalmente la luz solar directa hacia ciertas regiones del planeta.

Cuándo es el primer eclipse solar 2026 y por qué se lo llama anular

El SHN señala que el primer eclipse del año será el martes 17 de febrero. Se trata de un solar anular, que ocurre cuando la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra, pero está lo suficientemente lejos en su órbita (cerca del apogeo). Por lo tanto, no logra cubrir completamente el disco solar y deja visible un “anillo de fuego” brillante alrededor del borde lunar.

Este tipo de eclipse se produce solo durante la fase de Luna nueva y es visible en una banda específica de la Tierra donde pasa la sombra anular. En este caso particular, será visible parcialmente desde el sur de la Argentina, Chile y sur de África. La fase anular solo se podrá ver desde la Antártida.

A diferencia de los totales, el cielo no se oscurece completamente, sino que mantiene un brillo diurno. Para verlo, requiere gafas de eclipse certificadas o proyectores porque mirar directamente al Sol durante uno de estos eventos puede causar daños irreversibles en los ojos.

De acuerdo a lo detallado por el SHN, el eclipse solar anular comienza a las 9.56 UT y finaliza a las 14.27 UT. La fase anular ―el tiempo en el cual el diámetro del Sol estará oscurecido y se ve el “anillo de fuego”― se podrá ver desde las 11.42 UT y las 12.41 UT, por lo que tendrá una duración de dos minutos.

Todos los eclipses de 2026

A continuación, este es el listado de todos los eclipses que ocurrirán en 2026 de acuerdo al SHN, con la fecha y horario exacto, además desde dónde se podrá ver:

Tipo de eclipse Fecha Horario Dónde se podrá ver

Eclipse anular de Sol

Martes 17 de febrero

Comienza a las 9.56 UT y finaliza a las 14.27 UT

Es visible parcialmente desde el sur de Argentina, Chile y sur de África. La fase anular es visible en la Antártida.

Eclipse total de Luna

Martes 3 de marzo

Comienza a las 9.49 UT y finaliza a las 13.17 UT

Es visible en todo el Océano Pacífico, toda América (incluida la Argentina), este de Asia y Australia.

Eclipse total de Sol

Miércoles 12 de agosto

Comienza a las 15.34 UT y finaliza a las 19.58 UT

Es visible como parcial en el norte de Estados Unidos de América, oeste de África y Europa. La fase total es visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España.

Eclipse parcial de Luna

Viernes 28 de agosto

Comienza a las 2.33 UT y finaliza a las 5.51 UT

Es visible en el este del Océano Pacífico, en toda América (incluida la Argentina), Europa y África

Además del anular solar, estos son los tipos de eclipses que se podrán ver en 2026:

Eclipse total de Luna: se da cuando la Tierra se posiciona completamente entre el Sol y la Luna, por lo que cubre todo el disco lunar con su sombra umbral (la parte más oscura). Durante este evento, la Luna adquiere un tono rojizo o cobrizo, conocido como “Luna de sangre”, debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que filtra los tonos azules y deja pasar los rojos. Este se puede ver a simple vista.

Eclipse total de Sol: la Luna se alinea perfectamente entre la Tierra y el Sol, por lo que cubre completamente el disco solar desde una franja estrecha en la superficie terrestre conocida como banda de totalidad. En esta zona, el día se oscurece como al anochecer y revela la corona solar, que es la atmósfera externa del Sol y es visible solo durante estos breves minutos. Fuera de esa banda, el eclipse se observa como parcial o anular. En este caso, también se sugiere evitar verlo de forma directa.

Eclipse parcial de Luna: se produce cuando solo una porción del disco lunar entra en la umbra, la sombra más oscura de la Tierra, mientras el resto permanece iluminado directamente por el Sol. Esto genera que se vea una parte de la Luna oscurecida en tonos rojizos y la otra brillante. Ocurre durante la fase de Luna llena, pero con una alineación imperfecta. Este se puede ver a simple vista sin ninguna protección.