Senadores en México se van a los golpes por un turno a la palabra

Senadores de México protagonizaron una riña, luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández, le negara la palabra al legislador Alito Moreno, y clausuró la asamblea.

Moreno, molesto por no haber podido participar en el debate político, subió hasta el lugar de la Presidencia de la Mesa Directiva para reclamarle a Gerardo Fernández Noroña.

El presidente del partido tricolor (Moreno) se colocó a un costado de Fernández y esperó a que concluyera el himno nacional para confrontarlo por no haber respetado el acuerdo sobre la lista de oradores, de la cual fue excluido sin explicación.

Alejandro Moreno reclamó airadamente a Noroña y ambos forcejearon.

El priista empujó al presidente del Senado y luego le tiró un manotazo al cuello, mientras el morenista trató de eludir el golpe.

Andrea Chávez graba momento de la agresión

La senadora Andrea Chávez desde su lugar captó el momento de la agresión y en las imágenes se observa cuando un integrante del equipo de comunicación de Fernández Noroña, trata de interponerse y el senador Moreno lo tira al suelo de un empujón.

Después se observa cuando Alito intenta seguir los empujones contra Noroña, sin embargo, regresa al lugar donde el integrante del equipo de comunicación quedó en el suelo y lo sigue empujando.

Antes de salir corriendo del salón de sesiones, el senador morenista recibió un zape del diputado del PRI Carlos Gutiérrez Mancilla, quien lo haló de su chamarra y le lanzó insultos.