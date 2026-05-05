Cuba publica una nueva ley de extranjería

Cuba publicó el martes su nueva ley de migración y extranjería que elimina por completo la necesidad de regresar cada dos años al país para no perder derechos ciudadanos, introduce nuevas categorías como residente inversor y permite el acceso a la ciudadanía a extranjeros establecidos durante largo tiempo en la isla.

La norma y sus reglamentaciones aparecieron en la Gaceta Oficial y deben entrar en vigor en 180 días, dijo el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la dirección de extranjería del Ministerio del Interior, en una conferencia.

Sin embargo, Méndez aclaró que se pondrá en vigor de inmediato una legislación específica que permitirá gestionar en los consulados una categoría migratoria llamada “inversor y de negocios” que permitirá a muchos cubanos de larga residencia en el extranjero o que fueron considerados emigrados o exiliados poder invertir en la isla y participar en empresas con respaldo jurídico.

La migración fue un tema que estuvo en el centro de debate político en la isla y su comunidad en el extranjero, pues aplicaba un estatus de “emigrados” a personas que salían del país –-luego el rango fue flexibilizado —limitándole muchos derechos ciudadanos como por ejemplo tener titularidad de viviendas.

La nueva ley, aunque fue aprobada en general por el Parlamento cubano en 2024, no había sido publicada en la Gaceta Oficial ni reglamentada, por lo que su vigencia estaba paralizada, y llega en momentos que la isla enfrenta fuertes desafíos internos y externos.

Por un lado un proceso migratorio masivo de cerca de un millón de personas derivado de la crisis económica que sufre la nación caribeña en los últimos cinco años y que según los expertos incluso redujo la población en la isla. Por otro lado, el país se enfrenta a una fuerte tensión con Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump amenazó con tomarla por la fuerza si no se produce un cambio de gobierno y de modelo político. El mandatario impuso un cerco energético que tiene a la nación caribeña al borde de una crisis humanitaria.

La nueva ley de extranjería remplazará a una norma de 1976 y sus posteriores actualizaciones.

eliminan los 24 meses fuera del país

Una de las medidas más esperadas por los cubanos era la eliminación, que finalmente se produjo en esta norma, del límite de 24 meses afuera del país, antes de perder los derechos y ser considerado emigrado.

El segmento temporal había sido eliminado durante la pandemia de la COVID-19 que impedía muchos viajes de ciudadanos de regreso y por ende cumplir con la ley y luego no se volvió a aplicar. Ahora se eliminó por completo el requisito.

La permanencia de un ciudadano cubano por largo tiempo en el extranjero no constituye motivo para, por ejemplo, perder propiedades, su patrimonio o una casa, como sí sucedía en décadas anteriores bajo la antigua ley.

En este sentido, la nueva norma reconoce la posibilidad de los isleños a tener varias nacionalidades y sus pasaportes, aunque se indicó que al interior de la isla las personas tendrán un criterio de “ciudadanía efectiva” o sea serán considerados cubanos sin importar si tienen documentos de otro país.

Igualmente, la norma permitirá que extranjeros establecidos en el país por larga data puedan tramitar su nacionalidad como cubanos, algo que no estaba contemplado en las regulaciones actuales que solo les daban categoría de residente permanentes.