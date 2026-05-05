Acciones de EEUU ponen en peligro la tregua en Ormuz

El riesgo de que la guerra con Irán se reavivara aumentó después de que Estados Unidos intentó forzar la reapertura del estrecho de Ormuz para el transporte marítimo comercial, aunque el alto el fuego parecía mantenerse el martes incluso después de que Emiratos Árabes Unidos afirmara que Irán le disparó más misiles y drones.

El poderoso presidente del Parlamento iraní y jefe negociador del país, Mohammad Bagher Qalibaf, acusó a Estados Unidos de socavar la seguridad regional con sus esfuerzos por poner fin al control asfixiante de Irán sobre el estrecho y advirtió que Teherán responderá.

El ejército de Estados Unidos informó que dos buques mercantes con bandera estadounidense transitaron con éxito el estrecho el lunes, el primer día del plan, y que disparó contra fuerzas iraníes, hundiendo seis pequeñas embarcaciones que estaban atacando a buques.

Un comandante militar iraní cuestionó la afirmación de Washington de que había hundido seis embarcaciones y dijo que dos pequeños cargueros civiles fueron alcanzados el lunes, matando a cinco civiles, informó la televisión estatal iraní.

Los datos de seguimiento de barcos mostraron que un petrolero de crudo con bandera panameña se dirigía hacia el centro del estrecho el martes por la mañana tras salir de un fondeadero en el golfo Pérsico, aunque no estaba claro si intentaría atravesarlo. El petrolero tenía como destino declarado Singapur, según el sitio de seguimiento marítimo MarineTraffic.

El cierre efectivo del estrecho por parte de Irán —por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, además de fertilizantes y otros productos derivados del petróleo— ha disparado los precios del combustible, ha sacudido la economía global y ha supuesto una gran ventaja estratégica en las negociaciones para poner fin a la guerra. Romper ese estrangulamiento le negaría a Teherán una importante fuente de presión.

Pero esos esfuerzos también corren el riesgo de reavivar los combates a gran escala que estallaron cuando Estados Unidos e Israel atacaron por primera vez a Irán el 28 de febrero, lo que llevó a que cerrara el estrecho.

Irán acusa a EEUU de violar el alto el fuego

Irán ha dicho que la nueva iniciativa de Estados Unidos constituye una violación del frágil alto el fuego que se ha mantenido durante más de tres semanas.

En una publicación en X el martes, Qalibaf acusó a Washington de socavar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y advirtió que se está configurando una “nueva ecuación” allí.

Dio a entender que Teherán aún no ha respondido plenamente al intento estadounidense de reabrir la vía marítima, al afirmar: “Sabemos muy bien que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos; mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía”.

Su declaración no mencionó las negociaciones con Estados Unidos que ahora se realizan en forma de intercambio de mensajes a través de Pakistán.

Trump promete reabrir el estrecho

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el domingo que los esfuerzos iraníes por detener el paso por el estrecho “lamentablemente tendrán que ser enfrentados con fuerza”.

Señaló que el esfuerzo estadounidense para reabrir el estrecho, denominado “Proyecto Libertad”, tenía como objetivo ayudar a decenas de miles de marinos varados en cientos de barcos que han quedado atrapados en el golfo Pérsico desde que comenzó la guerra.

El Centro Conjunto de Información Marítima, liderado por Estados Unidos, aconsejó el lunes a los barcos cruzar el estrecho por aguas de Omán, al indicar que había establecido una “zona de seguridad reforzada”.

Pero los transportistas seguían recelosos.

Emiratos Árabes Unidos soporta el peso de la represalia iraní

El Ministerio de Defensa emiratí informó que sus defensas antiaéreas interceptaron 15 misiles y cuatro drones disparados por Irán. Autoridades del emirato oriental de Fujaira dijeron que un dron provocó un incendio en una instalación petrolera clave e hirió a tres ciudadanos indios. El ejército británico reportó que dos buques de carga estaban en llamas frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos.

Emiratos Árabes Unidos dijo a última hora del martes que estaba respondiendo a otro ataque iraní con misiles y drones.

El primer ministro de India, Narendra Modi, condenó los ataques el martes y afirmó que atacar a civiles e infraestructura era “inaceptable”. En un comunicado en X, Modi afirmó que India mantiene una “firme solidaridad” con Emiratos y subrayó la necesidad de un transporte marítimo seguro e ininterrumpido a través del estrecho de Ormuz.

Teherán no confirmó ni negó los ataques, pero temprano el martes el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, escribió en X que tanto Estados Unidos como EAU “deberían cuidarse de ser arrastrados de nuevo al atolladero”.

Pakistán y Arabia Saudí también condenaron los ataques contra EAU. La condena saudí se emitió pese a que las relaciones entre Arabia Saudí y EAU son cada vez más tensas.

El cierre de Ormuz tiene consecuencias de gran alcance

La interrupción de la vía marítima ha asfixiado a países de Europa y Asia que dependen del petróleo y el gas del Golfo Pérsico, elevando los precios mucho más allá de la región.

Mientras tanto, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril, ordenando al menos a 49 buques comerciales que dieran la vuelta, según el Comando Central. También ha advertido a las navieras que podrían enfrentar sanciones si pagan a Irán por el tránsito del estrecho.

El bloqueo ha privado a Teherán de ingresos petroleros que necesita para apuntalar su economía debilitada. Funcionarios estadounidenses han expresado su esperanza de que el bloqueo obligue a Irán a hacer concesiones en las conversaciones sobre su disputado programa nuclear y otros asuntos de larga data.

Las negociaciones avanzan poco

La propuesta más reciente de Irán para poner fin a la guerra exige que Estados Unidos levante las sanciones, termine el bloqueo, retire sus fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en Líbano, según las agencias semioficiales Nour News y Tasnim, que mantienen estrechos vínculos con el aparato de seguridad iraní.

Funcionarios iraníes dijeron durante el fin de semana que estaban revisando la respuesta de Estados Unidos. Irán ha afirmado que su propuesta no incluye su programa nuclear ni el uranio enriquecido, desde hace tiempo un motor clave de las tensiones con Estados Unidos e Israel.

Irán quiere que otros asuntos se resuelvan en un plazo de 30 días y pretende poner fin a la guerra en lugar de prolongar el alto el fuego. Trump expresó dudas durante el fin de semana de que la propuesta conduzca a un acuerdo.