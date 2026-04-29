El rey Carlos III visita el memorial del 11 de septiembre en Nueva York

Carlos III visitó el miércoles el memorial a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, donde también celebrará los lazos culturales y económicos entre el Reino Unido y Estados Unidos, en un momento de tensiones entre estos dos aliados históricos.

En su tercer día de visita de Estado, Carlos III y la reina Camila depositaron una ofrenda floral en el memorial a los casi 3.000 fallecidos hace 25 años en las Torres Gemelas.

Las flores blancas estuvieron acompañadas por un manuscrito del rey en el que declaró su "solidaridad inquebrantable con el pueblo estadounidense".

La pareja se reúne después con socorristas, familiares de víctimas y oenegés.

Esta ceremonia también fue la ocasión para un apretón de manos con el nuevo alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani. No estaba previsto el encuentro entre ambos, precisó el mandatario local a principios de la semana.

El rey también se refirió a un ataque con cuchillo contra dos judíos en Londres y aseguró estar "profundamente preocupado, en particular con lo que concierne al impacto sobre la comunidad judía", según un comunicado del Palacio de Buckingham.

La reina Camila tiene previsto visitar una biblioteca municipal de Nueva York para un evento cultural con el escritor estadounidense de novelas de suspenso Harlan Coben y con la actriz Sarah Jessica Parker.

Allí rendirá homenaje a Winnie the Pooh, en celebración de su aniversario 100, con una lectura para niños.

Además, se reunirá con actores locales implicados en la lucha contra la violencia de género.

Se espera que el rey participe este miércoles en un acto económico centrado en la cooperación entre el Reino Unido y Estados Unidos, en presencia de inversores y dirigentes empresariales.