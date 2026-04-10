"Estamos estables": astronautas de Artemis II amerizaron en el océano Pacífico

Los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con su compañero canadiense Jeremy Hansen, se amerizaron frente a la costa de California el viernes tras un viaje de ida y vuelta de diez días alrededor de la Luna.

Su nave espacial Orion atravesó la atmósfera terrestre a más de 38.000 km/h, con temperaturas superiores a los 2.700 grados Celsius generadas por la fricción, y amerizó sin problemas en el océano Pacífico, gracias a grandes paracaídas.

"Houston, aquí Integrity (apodo de la nave, ndlr). Los recibimos fuerte y claro", anunció el comandante Wiseman tras superar la fase más peligrosa de la entrada en la atmósfera, a más de 30 veces la velocidad del sonido.

"Qué viaje. Estamos estables", agregó, e informó que los cuatro miembros de la tripulación estaban en buenas condiciones.