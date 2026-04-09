¿Te quedas en el carro después de un largo día? Esta puede ser la razón

¿Alguna vez has entrado en la entrada de tu casa o en un lugar de estacionamiento y simplemente... te has quedado allí?

Tal vez sean unos minutos, o media hora. Puede que estés mirando el móvil , cantando a todo pulmón tu canción favorita o simplemente mirando al vacío.

Si navegas por TikTok, encontrarás infinidad de vídeos de personas que se preguntan en voz alta por qué hacen siempre lo mismo: llegar al trabajo, a casa, al gimnasio y quedarse sentadas en el coche. Algunos llegan temprano a propósito. Otros se quedan mucho tiempo después de haber aparcado.

Este comportamiento es tan común que se ha convertido en una especie de ritual, que la gente reconoce y comparte cada vez más en línea.

Resulta que la ciencia tiene algunas ideas sobre por qué la gente hace esto. Ya sea en el coche, en la acera o justo al salir de casa, esa pausa momentánea puede funcionar como un respiro entre una parte del día y la siguiente. Y aunque no hay mucha investigación que lo respalde, los expertos dicen que puede ser beneficioso, siempre y cuando se tengan en cuenta algunas cosas.

“Muchas veces vamos a toda velocidad”, dijo Jenny Taitz, psicóloga clínica que dirige su propia consulta en Beverly Hills. “Pero si podemos detenernos, bajar el ritmo, dar un paso atrás, observar, actuar con atención plena, quizás unos minutos para desconectar entre actividades, eso nos da la capacidad de ser más conscientes”.

Los descansos con el coche aparcado sirven como reinicio emocional.

Unos breves momentos a solas pueden ayudar a restablecer las emociones al pasar de una actividad a otra, como dejar atrás el estrés del trabajo antes de volver a casa.

“Tomarse un pequeño descanso permite relajarse y prepararse antes de seguir adelante”, explicó el psicólogo Anthony Vaccaro, de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Vaccaro se sienta en su coche aparcado durante unos minutos tras llegar a casa del trabajo, subiendo el volumen para escuchar una canción más.

La gente busca estos descansos para procesar sus emociones, reajustarse y disipar la tristeza. Y hacerlo en un coche tiene sentido porque "es un espacio intermedio", según la psicóloga Thuy-vy Nguyen, de la Universidad de Durham en Inglaterra y fundadora de Solitude Lab, que estudia cómo la soledad nos afecta y nos revitaliza.

El coche es un entorno sobre el que las personas pueden tener un control total, desde la temperatura hasta la música.

Lo que hagas en ese momento importa.

Los científicos afirman que tomarse breves momentos para relajarse durante la jornada laboral y después puede mejorar el estado de ánimo, agudizar la concentración y aumentar los niveles de energía.

Sin embargo, cuando se trata de descansos en el coche, que esa pausa sea beneficiosa o perjudicial depende de cómo se aproveche el tiempo.

“Si estás en tu coche navegando por internet y pensando en algo que te preocupa o dándole vueltas a las cosas, ya sabes, con la cabeza llena de pensamientos negativos, el coche aparcado no es un reinicio. Es un factor de estrés”, dijo Taitz.

Desplazarse por la pantalla del teléfono puede atraer la atención hacia lo que sucede en ella, lo que a su vez puede dificultar la relajación.

Si pasar tiempo sentado en un coche aparcado se ha convertido en un hábito, presta atención a cómo lo empleas. Dedica unos instantes a respirar con calma, escuchar una canción que te resulte familiar o planificar cómo quieres afrontar el día siguiente: si quieres sentirte más tranquilo, más paciente o más concentrado. Incluso una breve pausa puede cambiar tu estado de ánimo.

“Podrías cambiar tu presión arterial en cinco minutos”, dijo Taitz, refiriéndose a técnicas sencillas como ralentizar la respiración o relajar el cuerpo.

Piénsalo como una pausa, no como una huida.

Hay una diferencia entre un reinicio útil y la evasión. Si los frenos del coche aparcado te hacen llegar tarde a reuniones importantes o a una cena con amigos, o si te resulta difícil salir del coche y afrontar el resto del día, pueden ser más perjudiciales que beneficiosos, o indicar que algo más serio está sucediendo.

“En realidad, se trata de por qué lo haces y si interfiere con otros aspectos de tu vida. Eso es lo que determinará si se trata de un comportamiento bueno o malo para ti”, dijo Vaccaro.

Relajarse en el coche puede ser mucho más que simplemente aliviar el estrés. La enorme cantidad de información que recibimos a diario hace que una pausa tranquila sea aún más esencial y gratificante.

“Siempre estamos haciendo malabares con tantas cosas, sin tomarnos mucho tiempo para bajar el ritmo”, dijo Taitz. “Intentar encontrar esos momentos puede hacer que las cosas sean más felices, alegres y gratificantes”.

Piensa en ello menos como un calado y más como un repostaje.