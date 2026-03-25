¿Por qué las universidades recurren a los exámenes orales para combatir la IA?

La tarea no requiere computadora portátil, ni chatbot, ni ningún tipo de tecnología. De hecho, tampoco se necesita bolígrafo ni papel.

En cambio, los estudiantes de la clase de ingeniería biomédica de Chris Schaffer en la Universidad de Cornell deben hablar directamente con un instructor en lo que él denomina una "defensa oral".

Es un método de evaluación tan antiguo como Sócrates y que está resurgiendo en la era de la IA . Un número creciente de profesores universitarios afirma que recurren a los exámenes orales y combinan diversas técnicas tradicionales con otras de vanguardia para ayudar a paliar la crisis de la educación superior.

“No podrás superar un examen oral usando inteligencia artificial”, afirma Schaffer, quien introdujo la defensa oral el semestre pasado.

Los educadores ya no se preguntan ingenuamente si los estudiantes usarán la IA generativa para hacer sus tareas . La gran pregunta ahora es cómo determinar qué están aprendiendo realmente los estudiantes.

Profesores universitarios de todo Estados Unidos están observando nuevas tendencias preocupantes a medida que la inteligencia artificial generativa se vuelve más sofisticada. Los ensayos y otros trabajos escritos para casa se entregan impecables. Pero cuando se les pide a los estudiantes que expliquen su trabajo, no pueden. Aún está por verse el impacto a largo plazo del uso de la IA en el pensamiento crítico, pero a los educadores les preocupa que los estudiantes consideren cada vez más el esfuerzo de pensar como algo opcional.

Algunas universidades están optando por realizar exámenes presenciales

En la Universidad de Pensilvania, Emily Hammer, profesora asociada de Lenguas y Culturas de Oriente Medio, ahora combina exámenes orales con trabajos escritos en sus clases de seminario.

“Da la impresión de que estamos intentando evitar las trampas”, dice Hammer. “Pero no es por eso que hacemos esto. Lo hacemos porque los estudiantes están perdiendo habilidades, capacidad cognitiva y creatividad”.

Hammer prohíbe el uso de IA en todos los trabajos escritos, pero les dice a sus alumnos que sabe que no puede hacer cumplir esa norma. Sin embargo, si no han escrito sus trabajos ellos mismos, defenderlos cara a cara probablemente será una situación muy estresante.

La clase de Hammer forma parte de un cambio radical hacia las evaluaciones presenciales, tanto escritas como orales, en Penn, según Bruce Lenthall, director ejecutivo del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la universidad. Esta prestigiosa institución, perteneciente a la Ivy League, es una de las pocas, pero cada vez más numerosas, universidades que han comenzado a impartir talleres para el profesorado sobre exámenes orales.

Los exámenes orales no forman parte tradicionalmente del sistema universitario estadounidense moderno, a diferencia de algunas universidades europeas. Por ejemplo, en el sistema de tutorías de Oxford y Cambridge en Inglaterra, los estudiantes se reúnen con el profesorado para debatir semanalmente. Algunas universidades estadounidenses adoptaron los exámenes orales durante la pandemia de COVID-19 para abordar la preocupación por las trampas en línea , y el interés se ha intensificado desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022.

Durante la pandemia, la profesora de ingeniería Huihui Qi puso en marcha un estudio de tres años en la Universidad de California en San Diego sobre cómo adaptar los exámenes orales. Desde entonces, varias universidades la han invitado a impartir talleres para profesores o a hablar sobre su investigación.

Aprovechar la IA para combatir el fuego con fuego.

En la Universidad de Nueva York, varios tipos de evaluaciones orales están en aumento. Cada vez más profesores exigen horas de consulta, asignan presentaciones y hacen preguntas inesperadas a los estudiantes en clase. Los instructores dicen: "Necesito mirar a mis estudiantes a los ojos y preguntarles: '¿Dominan este material?'", afirma Clay Shirky, vicerrector de IA y tecnología en la educación.

Un profesor de la Universidad de Nueva York ha dado un toque moderno al examen oral tradicional

Panos Ipeirotis, profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, presentó el semestre pasado un examen oral con inteligencia artificial para la prueba final de una clase sobre gestión de productos con IA. Lo describe como "combatir el fuego con fuego".

Los estudiantes inician sesión desde casa, en cualquier momento que les convenga. Una voz clonada de un profesor de una escuela de negocios les da la bienvenida.

“Hola”, dice la voz en la pantalla. Solicita el nombre del estudiante y su número de identificación escolar, y luego añade: “Estoy listo para realizar su examen hoy”.

El chatbot comienza con preguntas sobre un proyecto final en grupo y profundiza en los detalles según las respuestas de cada estudiante. Si el estudiante tiene dificultades, el agente de IA le proporciona pistas, junto con críticas y comentarios positivos. Ipeirotis califica los exámenes por separado, también con la ayuda de la IA.

“Queríamos comprobar: ¿Sabes qué hizo tu equipo? ¿Te aprovechaste de la situación? ¿Subcontrataste todo a la IA?”, dice Ipeirotis, quien diseñó la herramienta con ElevenLabs, una empresa que desarrolla agentes de voz de IA generativa para realizar entrevistas de trabajo.

Los alumnos de este semestre están rediseñando el agente de IA para corregir algunos fallos, e Ipeirotis planea utilizarlo en todas sus clases futuras.

“Quiero exámenes orales en todas partes. Quiero que se combinen con cada trabajo escrito”, dice Ipeirotis. “Ya no confío en que los trabajos escritos sean el resultado de un pensamiento real”.

Las opiniones de los estudiantes el semestre pasado fueron dispares

Andrea Liu, estudiante de administración de empresas, encontró que la voz del chatbot era sorprendentemente humana, pero la conversación se sentía entrecortada, con pausas extrañas. Hacía varias preguntas a la vez, lo cual re

“Me resultaba un poco incómodo hablarle a lo que era prácticamente una pantalla en blanco”, dice Liu, de 21 años.

Pero coincidió con los educadores preocupados: "No existe un mundo perfecto donde la IA exista y los niños no abusen de ella".

Las escuelas ven beneficios incluso para los estudiantes tímidos

En todas las disciplinas de humanidades y ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), como la informática, a los educadores les preocupa que los estudiantes que se salten el esfuerzo mental necesario para la resolución de problemas no desarrollen las habilidades que necesitan para avanzar en cursos de nivel superior y en sus carreras profesionales.

Por eso, Schaffer, el profesor de Cornell, introdujo la defensa oral en su clase de ingeniería biomédica. Exige a los estudiantes que se inscriban en sesiones de 20 minutos de preguntas al estilo socrático después de entregar ejercicios escritos, que se asignan varias veces cada semestre.

Con una clase de 70 alumnos, Schaffer comparte el trabajo con sus ayudantes de cátedra. Ya no corrigen los ejercicios escritos, solo las presentaciones orales. Él lo llama "incentivar" a sus alumnos a hacer el trabajo, o al menos a comprenderlo lo suficiente como para explicarlo.

La clase de Schaffer se destaca en un nuevo "Taller de Evaluación Oral" ofrecido por el Centro de Innovación Docente de Cornell.

Otros ejemplos en Cornell: un profesor de estudios religiosos que ahora mantiene "conversaciones finales" de 30 minutos con los estudiantes en lugar de un examen final; y otro curso de ingeniería donde el profesor realiza simulacros de entrevistas de cuatro minutos a cada estudiante en una clase de 180 personas.

Los escépticos señalan que los exámenes orales pueden resultar inquietantes para los estudiantes tímidos o que sufren de ansiedad grave, pero aclarar el formato con antelación y comenzar con preguntas sencillas puede ser de gran ayuda, afirma Carolyn Aslan, quien dirige la formación para los exámenes orales de Cornell.

“A veces, es muy útil hablar individualmente con ese estudiante callado, y finalmente logras que se exprese. A veces, ese es el momento decisivo”, dice Aslan.

Varios alumnos de Schaffer afirman que al principio se sentían nerviosos, pero que al final prefirieron el examen oral.

«Sinceramente, me gustó mucho», dice Olivia Piserchia, estudiante de tercer año de ingeniería biomédica en Cornell. Al principio, la defensa oral le resultaba estresante, pero llegó a valorar el tiempo que pasaba con los profesores individualmente. Esto le impidió sentirse perdida en una clase numerosa y la ayudó a desarrollar la habilidad de articular sus conocimientos técnicos, algo fundamental para su futuro laboral.

“El contacto directo te hace responsable”, dice Piserchia. “Es mucho más difícil mirar a la gente a los ojos y decir en voz alta: ‘No sé esto’. Y eso te hace darte cuenta de que deberías estudiarlo”.