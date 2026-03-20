Israel dice que no atacará yacimiento de gas de los iraníes

Irán intensificó el jueves sus ataques contra instalaciones de petróleo y gas en todo el Golfo Pérsico, elevando drásticamente la apuesta en una guerra que está enviando ondas de choque a toda la economía mundial.

Los ataques, en represalia por un ataque israelí contra un yacimiento de gas iraní clave, dispararon los precios del combustible y plantearon el riesgo de arrastrar directamente a los vecinos árabes de Irán al conflicto. El hecho de que Teherán apunte a la producción de energía tensionó aún más el suministro mundial, ya presionado debido al control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, una vía navegable estratégica por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció a última hora del jueves que, a petición del presidente Donald Trump, Israel se abstendrá de realizar más ataques contra el yacimiento de gas iraní.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero, los principales líderes de Irán han muerto en ataques aéreos y las capacidades militares del país se han visto gravemente degradadas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo a última hora del jueves que Irán ya no tiene la capacidad de enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos, aunque no aportó pruebas.

Aun así, Irán —ahora liderado por el hijo del líder supremo muerto en la salva inicial de la guerra— sigue siendo capaz de realizar ataques con misiles y drones que sacudan a los vecinos árabes del Golfo y a una economía mundial altamente dependiente de la energía que producen.

Un barco se incendió frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos y otro resultó dañado frente a Qatar, lo que subraya el peligro constante para las embarcaciones en la región. Pero los esfuerzos por evitar el estrecho también enfrentaban desafíos: un dron iraní golpeó una refinería saudí en el mar Rojo, que el país esperaba utilizar como ruta de salida alternativa.

El crudo Brent, el referente internacional, se disparó brevemente por encima de 119 dólares por barril, con un alza de más del 60% desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra. El referente europeo de los precios del gas natural también subió con fuerza y se ha duplicado aproximadamente en el último mes.

Ataques a infraestructura energética en toda la región

Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos denunciaron los ataques iraníes. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, calificó los ataques como una “peligrosa escalada”.

Pero Irán no parecía dar un paso atrás. Arabia Saudí declaró que la refinería SAMREF en la ciudad portuaria de Yanbu, en el mar Rojo, había sido alcanzada. Arabia Saudí había comenzado a bombear grandes volúmenes de petróleo al oeste, hacia el mar Rojo, para evitar el estrecho de Ormuz.

Qatar, una fuente clave de gas natural para los mercados mundiales, indicó que los misiles iraníes que alcanzaron la instalación de GNL de Ras Laffan causaron daños “extensos”, donde la producción ya se había detenido tras ataques anteriores. Los daños a la instalación podrían retrasar la capacidad de Qatar para llevar suministros al mercado incluso después de que termine la guerra.

Las autoridades locales informaron que también fueron atacadas por Irán dos refinerías en Kuwait y las operaciones de gas en Abu Dabi.

En Israel, más de media docena de oleadas de ataques iraníes dirigidos contra grandes partes del país enviaron a millones de personas a refugios. Los ataques causaron daños a edificios, pero no se reportaron víctimas significativas.

Tras la última andanada iraní, el ministro de Energía israelí Eli Cohen avisó que la red eléctrica en el norte de Israel sufrió algunos daños. Señaló que los equipos habían restablecido la electricidad en algunas zonas y trabajaban para restablecerla en otras. Los medios israelíes mostraron imágenes de humo negro elevándose desde la refinería de petróleo en la ciudad norteña de Haifa; Cohen luego dijo que los daños en la refinería fueron menores.

Irán contraataca tras golpe de Israel a yacimiento de gas

Irán intensificó sus ataques contra instalaciones energéticas del Golfo después de que Israel atacara South Pars, la parte iraní del mayor yacimiento de gas del mundo, ubicado mar adentro en el golfo Pérsico y de propiedad conjunta con Qatar.

Dado que cerca del 80% de toda la energía generada en Irán proviene del gas natural, según la Agencia Internacional de la Energía con sede en París, el ataque amenaza directamente el suministro eléctrico del país. El gas natural también se utiliza para abastecer la calefacción y la cocina en los hogares de toda la República Islámica.

Irán condenó el ataque contra South Pars, y el presidente iraní Masoud Pezeshkian advirtió sobre “consecuencias incontrolables” que “podrían envolver al mundo entero”.

En Washington, el presidente Donald Trump afirmó que Israel no volvería a atacar South Pars, pero advirtió en redes sociales que, si Irán continuaba atacando la infraestructura energética de Qatar, Estados Unidos tomaría represalias y volaría “masivamente la totalidad” del yacimiento.

Preguntado más tarde sobre la posibilidad de que se desplegaran tropas terrestres de Estados Unidos en Irán, Trump respondió: “No. No voy a poner tropas en ninguna parte”.

Hegseth dice que podrían ser atacados más líderes iraníes

El gobierno de Trump ha citado varios objetivos de guerra, entre ellos degradar las capacidades de misiles de Irán y su programa nuclear. Matar a líderes de alto rango también ha sido una prioridad para Estados Unidos e Israel.

En un discurso televisado, Netanyahu declaró que “las defensas aéreas de Irán han quedado inutilizadas, su marina yace en el fondo del mar... su fuerza aérea está casi destruida”. Expresó esperanzas de que el pueblo iraní se levante contra el régimen teocrático pero concedió que “es demasiado pronto” para decir si eso ocurrirá. No ha habido señales de tal levantamiento desde que comenzó la guerra, después de que las autoridades iraníes aplastaran las protestas masivas de enero.

Hegseth el jueves dio a entender que podrían ser atacados más líderes, refiriéndose específicamente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a la fuerza Basij, una poderosa unidad de seguridad interna cuyo líder fue asesinado por Israel a principios de esta semana.

“El último trabajo que alguien en el mundo quiere ahora mismo: líder de la Guardia Revolucionaria o del Basij, trabajos temporales, todos ellos”, señaló Hegseth.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, apuntó el jueves que las fuerzas estadounidenses continúan atacando más profundamente en territorio iraní, con aviones de guerra cazando embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz y helicópteros atacando drones iraníes. Caine expresó además que el ejército de Estados Unidos también ha lanzado bombas de 5.000 libras sobre instalaciones subterráneas de almacenamiento de armas.

La televisión estatal de Irán, citando un comunicado de la Guardia Revolucionaria, reportó que el sistema de defensa aérea del país alcanzó un caza F-35. El Comando Central de Estados Unidos indicó que un caza F-35 se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia después de volar una misión de combate sobre Irán. Un portavoz del comando, el capitán Tim Hawkins, señaló que la aeronave aterrizó sin problemas, el piloto estaba en condición “estable” y el incidente estaba bajo investigación.

En una señal del creciente costo de la guerra con Irán, el Pentágono está buscando 200.000 millones de dólares en fondos adicionales, reveló un alto funcionario del gobierno. El departamento envió la solicitud a la Casa Blanca, según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir la información privada.

Aumenta el número de muertos en la tercera semana de guerra

Más de 1,300 personas en Irán han muerto durante la guerra. Los ataques israelíes contra el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, en Líbano han desplazado a más de 1 millón de personas —aproximadamente el 20% de la población—, según el gobierno libanés, que afirma que más de 1,000 personas han muerto. Israel dice que ha matado a más de 500 combatientes de Hezbollah.

En Israel, 15 personas han muerto por fuego de misiles iraníes. Cuatro personas también murieron durante la noche en la Cisjordania ocupada por un ataque iraní con misiles, según funcionarios.

Al menos 13 militares de Estados Unidos han muerto.

Irán anunció la ejecución de tres hombres detenidos en las protestas nacionales de enero, las primeras sentencias de este tipo que se sabe que se han llevado a cabo, informó la agencia de noticias Mizan del poder judicial.