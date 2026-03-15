La guerra en Oriente Medio relanza el mercado mundial de la defensa aérea

El conflicto en Oriente Medio tiene un impacto directo en la economía del sector militar. De hecho, esta guerra está acelerando la transformación del mercado de la defensa. Hoy en día, los ejércitos buscan protegerse contra armas mucho menos costosas que antes. El objetivo es claro: seguir siendo eficaces y controlar los gastos.

Esta evolución afecta especialmente a la defensa aérea, que se ha convertido en uno de los segmentos más dinámicos del mercado armamentístico. Para 2026, el mercado mundial de sistemas de defensa aérea se estima en unos 102.000 millones de dólares. Según varias estimaciones, podría alcanzar los 174.000 millones de dólares en 2034.

Tradicionalmente, estos sistemas se diseñaban para interceptar aviones o misiles balísticos. Pero la naturaleza de las amenazas está evolucionando rápidamente. Hoy en día, son sobre todo los drones y los misiles de bajo coste los que dominan algunos campos de batalla.

El método cambia, y también las cantidades en juego. Estas nuevas armas son relativamente fáciles de fabricar, se producen en grandes series y, en ocasiones, se lanzan en enjambres.

Drones baratos frente a misiles caros

Para comprender esta transformación, hay que razonar en términos económicos. Un dron de ataque sencillo puede costar varias decenas de miles de dólares. En cambio, el misil utilizado para interceptarlo puede alcanzar varios millones de dólares.

Esta diferencia crea una gran asimetría entre el ataque y la defensa. Para el atacante, la estrategia es económicamente eficaz. Basta con saturar los sistemas de defensa con armas baratas. Para el defensor, en cambio, la factura puede dispararse rápidamente.

Esta asimetría constituye hoy en día uno de los grandes retos estratégicos para los ejércitos. También explica por qué la demanda se dispara en los mercados de defensa.

Varios grupos industriales históricos desempeñan un papel central en este sector, como el estadounidense Lockheed Martin o, en Europa, Thales y MBDA. Durante mucho tiempo, los grandes programas militares podían tardar entre 15 y 20 años en completarse. Hoy en día, ante la urgencia y la rápida evolución de las amenazas, los Estados buscan, por el contrario, acelerar los ciclos de innovación.

Nuevos actores e innovaciones, hacia una defensa menos costosa

El conflicto también estimula la llegada de nuevos actores al mercado. Países como Turquía, Israel o Corea del Sur han desarrollado en los últimos años industrias de drones especialmente competitivas. Esta dinámica se ve impulsada en gran medida por la intensificación de los conflictos.

También favorece la aparición de pequeñas empresas especializadas en tecnologías de defensa, a menudo respaldadas por políticas públicas. Su objetivo es sencillo: desarrollar soluciones capaces de proteger los territorios a un coste mucho menor.

Porque una defensa menos costosa puede ofrecer una ventaja estratégica decisiva en caso de conflicto. Algunos analistas hablan ahora de una nueva economía de guerra, en la que la capacidad de producción y el coste unitario se vuelven casi tan importantes como el rendimiento tecnológico.

Y estas innovaciones podrían ir más allá del ámbito militar. A lo largo de la historia económica, muchas tecnologías derivadas de la defensa han encontrado posteriormente aplicaciones civiles: los drones, la inteligencia artificial, los sensores o incluso algunos sistemas de comunicación.

En otras palabras, detrás de la actual carrera por conseguir sistemas de defensa menos costosos, se perfila también un vasto laboratorio tecnológico. Para la industria de la defensa, se trata de un cambio importante.

La innovación ya no consiste solo en hacer mejor, sino también en hacer más barato. La guerra moderna se convierte asimismo en una batalla industrial y económica.