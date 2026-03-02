En emergencia el suministro de gas natural en Perú por incendio en un ducto

Perú declaró en emergencia el suministro de gas natural hasta el 14 de marzo luego de una restricción en el servicio por el incendio en un ducto del principal yacimiento del país, informó el lunes el gobierno.

Más de 1.2 millones de hogares reciben gas natural, según el gobierno, una sexta parte de los hogares del país.

La medida se decretó luego de que se registrara una deflagración en una estación, lo que obligó "a paralizar el transporte de gas natural de Camisea por razones de seguridad" en el tramo afectado, según un comunicado del ministerio de Energía y Minas.

La autoridad señaló que activó "un mecanismo de racionamiento para la asignación del volumen de gas natural al mercado interno" con el fin de evitar el desabastecimiento.

El gobierno ordenó que el volumen disponible de gas natural en las tuberías "se asigne prioritariamente al suministro en hogares y comercios y establecimientos de GNV que abastecen a medios de transporte público".

"La deflagración ocurrió luego de la detección de una fuga de gas" en una estación de válvulas ubicada en una zona de selva del distrito de Megantoni, en la región de Cusco, indicó el ministerio.

El incidente está bajo control y no produjo heridos, aseguró la empresa Transportadora de Gas del Perú, encargada de las operaciones.

Desde que se inauguró el yacimiento de Camisea a principios de siglo, es la primera vez que una falla en un ducto obliga a suspender parcialmente el servicio de transporte.

Aparte de su mercado interno, Perú también exporta gas natural licuado a México, China, Japón, Corea del Sur y algunos países de Europa.