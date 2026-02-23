Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

Sheinbaum asegura que México despierta con "más tranquilidad" tras jornada violenta

Estas declaraciones surgen luego de la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La presidenta de México Claudia Sheinbaum

La presidenta de México Claudia SheinbaumCARL DE SOUZA / AFP

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFECiudad de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que "el día de hoy" se registra "más tranquilidad" tras los hechos violentos registrados el domingo en gran parte del país, luego de la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay Gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país", aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Tags relacionados