Putin considera "prioridad absoluta" el desarrollo de armas nucleares

El presidente ruso Vladimir Putin fijó el domingo como "prioridad absoluta" el desarrollo de las fuerzas nucleares rusas, luego de expirar el último tratado de desarme con Estados Unidos, y prometió continuar "reforzando" al ejército que combate contra Ucrania.

"El desarrollo de la tríada nuclear, que garantiza la seguridad de Rusia y permite garantizar de manera eficaz la disuasión estratégica y el equilibrio de fuerzas en el mundo, sigue siendo una prioridad absoluta", declaró Putin en un mensaje televisado a los soldados.

En su breve discurso con motivo del Día del Defensor de la Patria en Rusia, Putin indicó que quería proseguir los esfuerzos destinados a "reforzar el ejército y la armada, teniendo en cuenta la evolución de la situación internacional, sobre la base de la experiencia militar adquirida durante la operación militar especial", nombre con el que las autoridades rusas se refieren a la ofensiva en Ucrania.

cuarto aniversario en ucrania

Estas declaraciones llegan dos días antes del cuarto aniversario de la ofensiva rusa a gran escala en Ucrania, lanzada el 24 de febrero de 2022.

Rusia y Estados Unidos, las dos principales potencias nucleares, ya no están vinculadas por ningún tratado de desarme sobre este tema desde la expiración, a principios de febrero, del acuerdo New START.

Pese al fin de este acuerdo, Moscú ha prometido mantener un enfoque "responsable" y seguir respetando los límites impuestos a su arsenal nuclear.