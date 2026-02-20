Capturan al "narco invisible", quien tendría bodegas de acopio de cocaína en República Dominicana

La Policía de Colombia y la Guardia Civil española detuvieron en Medellín a Jhon Henry González Herrera, alias Medio Labio, señalado como uno de los principales operadores financieros del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país suramericano, y considerado un "narco invisible", informaron este viernes autoridades en Colombia y España.

La fiscal delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo, aseguró en una rueda de prensa que González Herrera fue identificado como "el mayor lavador y narcotraficante" en la banda.

Trujillo dijo que González Herrera era uno de los encargados de lavar el dinero de la organización criminal mediante la inversión en grandes bienes inmuebles, la creación de sociedades y el uso de activos virtuales.

"González habría abandonado el sistema financiero formal en 2021. Desde entonces recurrió al método 'hawala', un mecanismo de intercambio de divisas que consiste en el manejo de códigos o tokens a través de redes encriptadas para pagar los cargamentos", indicó la Fiscalía colombiana.

Por su parte, la Guardia Civil española señaló en un comunicado que el detenido está considerado como uno de los máximos exponentes del narcotráfico internacional que opera desde organizaciones empresariales aparentemente legales, evitando la exposición directa y delegando en intermediarios y testaferros para impedir su identificación, por lo que se les llama 'narcos invisibles'.

La captura de González se produjo en Medellín en el marco de la operación internacional 'Gulupa II', que en octubre de 2025 logró desarticular parcialmente una red criminal responsable de introducir más de 120 toneladas anuales de cocaína en Europa a través de puertos de España, Bélgica y Países Bajos.

La investigación, iniciada en 2022 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, permitió identificar a varios objetivos de alto valor encargados de coordinar el envío sistemático de cargamentos hacia Europa. Con esta detención, las autoridades consideran "descabezada la rama logística y financiera" de esa banda vinculada al Clan del Golfo.

Según las autoridades de Colombia y España, al detenido se le atribuye la incautación de más de 16 toneladas de cocaína en distintos países y el movimiento de cerca de 40 millones de euros (unos 47,1 millones de dólares) en menos de seis meses.

El detenido al parecer ejercía funciones de dirección financiera, blanqueo de capitales y coordinación internacional para grupos ligados al Clan del Golfo, además de consolidar bodegas de acopio en Costa Rica y República Dominicana, desde donde se almacenaban cargamentos de hasta 20 toneladas de cocaína.

Según la investigación, el detenido mantenía nexos con mafias europeas, carteles mexicanos y redes asociadas al denominado Cartel de los Soles en Venezuela, articulando la ruta Colombia–Venezuela–Europa y África.

La fiscal Trujillo agregó que la investigación continúa y que se avanza en la identificación de otras personas vinculadas a la red criminal. "Estamos en desarrollo para poder identificar esas otras personas que están involucradas", indicó.

Alias Medio Labio fue presentado ante las autoridades competentes y deberá responder por los delitos de lavado de activos con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; enriquecimiento ilícito de particulares; cohecho por dar u ofrecer, y concierto para delinquir.