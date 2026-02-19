Papa alerta sobre las estructuras de pecado

El papa León XIV ha alertado en el primer Miércoles de Ceniza (con el que comienza el período de Cuaresma) de su pontificado sobre las "estructuras de pecado" político, económico y religioso de "un mundo que arde" y entre las "cenizas del derecho internacional", entre otras amenazas.

El pontífice explicó que la ceniza que se impone a los fieles en este ritual les permite "sentir" los problemas de un mundo amenazado por múltiples problemas.

un mundo que arde

"Hoy podemos sentir en la ceniza que se nos impone el peso de un mundo que arde; de ciudades enteras desintegradas por la guerra; las cenizas del derecho internacional y de la justicia entre los pueblos, las cenizas de ecosistemas enteros y de la concordia entre personas, las cenizas del pensamiento crítico y de la sabiduría local ancestral, las cenizas de ese sentido de lo sagrado que habita en toda criatura", afirmó el papa durante su homilía.

El papa, que fue elegido el pasado mayo tras la muerte de Francisco, ha celebrado así su primer Miércoles de Ceniza, que empezó con su participación en la tradicional procesión en la colina romana del Aventino, entre la iglesia de San Anselmo y la basílica de Santa Sabina.

Después, en este último templo, uno de los más antiguos de la ciudad, León XIV presidió el rito de la imposición de la ceniza en el que pronunció una homilía para, entre otras cosas, instar a la iglesia a hacer "comunidad" y a "abrirse" a los jóvenes.

"Sabemos lo difícil que resulta hoy en día reunir a las personas y sentirse pueblo, no de manera nacionalista y agresiva, sino en la comunión en la que cada uno encuentra su lugar", solicitó.

En este sentido, el papa abogó por que los pueblos y la iglesia reconozcan sus propios pecados porque, dijo, "el mal no proviene de supuestos enemigos sino que ha entrado en los corazones" y, por ello, llamó a "asumirlo con valiente responsabilidad".

el pecado siempre es personal

Asimismo recordó que, aunque "el pecado siempre es personal", en la actualidad y tanto en contextos reales como virtuales "no pocas veces" aparece dentro de "auténticas estructuras de pecado de orden económico, cultural, político e incluso religioso".

"Qué raro es encontrar adultos que se arrepientan, personas, empresas e instituciones que admitan haber cometido un error", lamentó.

Asimismo León XIV apreció que "muchos jóvenes, incluso en contextos secularizados, sientan más que en el pasado el llamamiento" del Miércoles de Ceniza e invitó a abrirles la Iglesia.

"Son los jóvenes, de hecho, los que perciben claramente que es posible una forma de vida más justa y que existen responsabilidades por aquello que no funciona en la Iglesia y en el mundo (...) Percibamos, entonces, el alcance misionero de la Cuaresma (...) para abrirlo a tantas personas inquietas y de buena voluntad", instó.

Una vez terminada la homilía, el papa recibió sobre su cabeza la ceniza por parte del cardenal Angelo De Donatis, penitenciario mayor, y después él hizo lo propio con el resto de purpurados y algunos de los clérigos presentes en la misa.