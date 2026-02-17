Google busca transformar función 'Now Playing' de Pixel a una aplicación independiente

Google está planeando convertir la función 'Now Playing' (reproduciendo ahora) de los teléfonos de la serie Pixel en una aplicación independiente disponible en la Play Store.

La función 'Now Playing' permite a los usuarios identificar canciones que están sonando en el entorno sin necesidad de tener conexión a internet. Esta característica es una función nativa de los teléfonos de Google Pixel, pero dejará de serlo.

Según ha avanzado el portal especializado 9to5Google, la compañía está trabajando por lanzar 'Now Playing' en una aplicación propia, disponible en la Play Store de Google, y que contendrá tanto los ajustes como el historial de las canciones identificadas.

El portal ha descubierto en el código en la versión B.21 de Android System Intelligence información que apunta al lanzamiento de la aplicación e incluso muestra su icono, con una nota musical dentro de una lupa en tonos azules y blancos.

La aplicación 'com.google.android.apps.pixel.nowplaying.' no tiene una fecha oficial de lanzamiento, pero 9to5Google señala el próximo 'Feature Drop' de Google de marzo como un "buen candidato".