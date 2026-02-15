Ahora puedes eliminar datos personales del buscador de Google

Google tiene una herramienta que permite a los usuarios descubrir si su información personal, como los datos de contactos o el número de pasaporte, está disponible en los resultados de su buscador, para poder solicitar su retirada.

Se trata de 'Resultados sobre ti', y está vinculada a la cuenta de Google. Se accede a ella desde la 'app' de Google en el móvil --al pinchar en la imagen o la letra del nombre-- y desde la web dedicada.

Para poder llevar a cabo una búsqueda de los datos, esta herramienta requiere que el usuario añada esa información en esta herramienta. El sistema de Google realizará revisiones periódicas y notificará si encuentra alguno de esos datos en los resultados del buscador.

DATOS QUE PUEDE ENCONTRAR

'Resultados sobre ti' se centra en los datos de contacto, como el nombre, el apodo, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y la dirección física. No se limita a uno, sino que si el usuario tiene varios, por ejemplo, dos número de teléfono o 'emails', puede introducirlos todos.

Recientemente, Google ha añadido datos adicionales, como el número de la Seguridad Social, el del pasaporte o el carnet de conducir, aunque por el momento estos se limitan a Estados Unidos.

INFORME DE LOS RESULTADOS

Con los datos guardados, la herramienta realiza una búsqueda, que puede extenderse desde unas horas hasta varios días, de la que creará un informe que el usuario podrá recibir en su correo electrónico o mediante notificaciones en la aplicación de Google.

Estos informes recogen coincidencias, que el usuario debe revisar, con la posibilidad de acceder a más información sobre el resultado aportado, como la página web en la que se encuentra y el dato que contiene.

SOLICITAR LA RETIRADA

Si con la revisión el usuario considera que hay información que no debería estar tan visible, puede solicitar su retirada de los resultados de búsqueda. Esto se puede hacer incluso si se encuentra tras de un muro de pago.

Lo que se consigue con este proceso es que Google retire de los resultados de su buscador la 'url' de la página web donde se encuentran los datos del usuario. Los datos como tal no se eliminan y tampoco se pueden retirar de internet en general.

Se puede iniciar el proceso en 'Retirar resultado', indicando que 'Muestra mi información personal y no quiero que aparezca' y luego 'Información de contacto'.

En 'Resultados sobre ti' se puede hacer el seguimiento del estado de la solicitud, que puede ser aprobada o denegada, e incluso anulada.