Ordenan suspensión temporal del mayor aumento del salario mínimo en Colombia

El máximo organismo administrativo de Colombia ordenó este viernes la suspensión del aumento del salario mínimo del 23,7% para 2026, el mayor del siglo, decretado por el gobierno del izquierdista Gustavo Petro y blanco de críticas del sector empresarial.

A pocos meses de las elecciones presidenciales y en medio de críticas por la escalada violenta en el país, Petro anunció en diciembre la histórica subida del salario mensual, medida popular entre la clase trabajadora. El pago mensual trepó de 1.623.500 (422,2 dólares) a dos millones de pesos colombianos (520,2 dólares).

Las empresas y la oposición colombiana acusan la medida de insostenible, después de que economistas advirtieran que podría aumentar la inflación, la informalidad y el costo de vida, en alza en Colombia.

El Consejo de Estado ordenó al gobierno expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días tras recibir decenas de demandas contra la subida.

Esta deberá contemplar factores como "la inflación real del año anterior, el crecimiento del PIB" de Colombia, dice el fallo del organismo administrativo.

"Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la constitución", dijo en X el presidente colombiano.

El ministro del Interior y mano derecha de Petro, Armando Benedetti, dijo que la decisión es "surrealista".

Desde el gobierno han pedido a las centrales de trabajadores, fieles defensoras de la medida de Petro, que salgan a las calles a protestar contra la decisión.

Colombia irá a elecciones legislativas el 8 de marzo y presidenciales el 31 de mayo, en las que la izquierda es la favorita, según las encuestas.