Estados Unidos y Rusia han acordado restablecer el diálogo militar de alto nivel, informó el Pentágono el jueves, horas después de la expiración del último tratado que imponía límites a los arsenales nucleares de ambos países.

"Mantener el diálogo entre fuerzas armadas es un factor importante para la estabilidad y la paz global, que solo pueden lograrse mediante la fuerza, y ofrece una vía para aumentar la transparencia y la desescalada", señaló el Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en un comunicado.

El acuerdo para restablecer el diálogo militar se produjo tras "avances productivos y constructivos" en las conversaciones de paz sobre Ucrania en Abu Dabi, a las que asistieron el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el año del presidente, Jared Kushner, indicó el Comando Europeo.