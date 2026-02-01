Laura Fernández será la presidenta número 50 de Costa Rica

La derechista Laura Fernández, candidata del oficialismo, se perfila como ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica, con el 31% de las mesas de votación escrutado, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Fernández, politóloga de 39 años, partidaria de la mano dura para enfrentar la violencia del narcotráfico, obtiene un 53,01% de los votos, es decir, trece puntos arriba del mínimo necesario para ganar en primera ronda.

Eugenia Zamora, magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, abrió la sesión solemne y garantizó la pureza del sufragio de este 1 de febrero.

“Este trabajo nos permite entregar al país estos resultados preliminares, con la certeza de que reflejan la expresión de los ciudadanos costarricenses, que los representantes de cada partido han podido constatar con sus propios ojos en cada escuela, en cada consulado del mundo. Son los resultados que podremos revisar a partir del próximo martes cuando comience el escrutinio con los materiales sobre la mesa”.

“Además de las críticas agudas, tampoco faltaron los agravios, las narrativas falsas contra esta autoridad electoral”.

“En medio de ello, los costarricenses preservamos nuestra casa común. Las reglas, las instituciones y el orden público”.

“Fracasaron quienes intentaron desacreditar este Tribunal y dañar la confianza que nuestro pueblo siempre ha tenido en nuestros procesos electorales. Hoy podemos respirar, pero jugamos con fuego, jugamos con cosas que no tienen repuesto: la democracia”.

“Respetarnos en nuestras diferencias no es una opción política, es un acto elemental de reconocimiento mutuo de que antes de adversarios políticos somos conciudadanos, y de que en democracia, tan importante como expresar la libre opinión, es el trato que damos a quienes discrepan de nosotros”.

“No estamos obligados al consenso, no tenemos que pensar igual, pero sí comprometernos en garantizar el marco constitucional que nos permitirá seguir oponiéndonos, coincidiendo o disintiendo, sin que nadie sea mancillado por eso. Y ese marco constitucional, que es la democracia, exige cuidado, responsabilidad y autocontención. La decisión de no romper esa única casa en la que todos y todas cabemos”.

“Nuestro llamado es que todos los costarricenses asumamos un político democrático renovado, por la patria y por la paz”.