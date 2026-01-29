En América Latina 11 de cada 100 niños no asisten a la escuela según informe de la UNESCO

Más de 22,1 millones de jóvenes en América Latina no asisten a la escuela, lo que representa un 8 % del total de la población de la región, según advirtieron organismos e instituciones internacionales en el marco del Día Internacional de la Educación.

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han convocado a una mayor participación en la inclusión educativa, destacando que a nivel mundial se estima que 251 millones de niños y jóvenes están sin escolarizar, un 16 % del total global.

Según el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2025 de la Unesco, la población no escolarizada se ha reducido en un 1 % en casi diez años, una cifra que califican de “marginal e insuficiente”, por lo que instan a la “co-creación de la educación” y la inclusión de más alumnos a las aulas.

El panorama educativo en México refleja un reto significativo: 27,5 millones de personas mayores de 15 años se encuentran en rezago educativo, lo que equivale al 27 % de la población total en este rango de edad, según cifras del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) publicadas recientemente.

Además del déficit de escolarización, se suma un grave riesgo de abandono de las aulas en Latinoamérica y esto, según la Cepal, puede hacer crecer la cifra de 22,1 millones de niños en América Latina y el Caribe que no asisten a la escuela.

Luis Chiba Ramayoni, presidente ejecutivo del Instituto Kumon para Latinoamérica, subrayó que la insuficiencia de inversión en el sector educativo es una de las principales causas de esta problemática, por eso hace un llamado a padres, instituciones y autoridades a unir esfuerzos porque “una de las mejores herencias que se puede dejar a los hijos es la educación”, añadió.

La cobertura educativa en América Latina para el ciclo escolar 2024-2025 alcanzó un 89% en el nivel de educación básica, según un informe reciente de la Unesco, lo que significa que 11 de cada 100 niños no asisten a la escuela, una situación que evidencia una crisis persistente en la región.

Déficit de docentes y rezago en el aprendizaje

Otro factor de la “crisis persistente” es la escasez de docentes, a nivel global faltan 44 millones de profesionales para alcanzar la educación universal en 2030, de los cuales 3,2 millones corresponden a Latinoamérica y el Caribe, según la Unesco.

El gerente de Expansión de Kumon, Guillermo Parás Treviño, destacó que muchos maestros abandonan la profesión por los bajos salarios y la carga administrativa, un fenómeno que se ha duplicado en siete años.

“Este déficit es un reto para vencer en cada país y es necesario fortalecer la inversión pues los desafíos persisten en materia del rezago en el aprendizaje, donde 80 % de los alumnos tienen algún grado de atraso en matemáticas, comprensión de lectura y dominio de un idioma”, destacó Parás.

En este marco, Parás Treviño anunció una proyección de crecimiento del 30 % en el número de sucursales de Kumon en México y Centroamérica para 2026. “El objetivo es aumentar la cobertura e impulsar la educación de calidad ante una realidad de muchos menores y jóvenes con deficiencias en su educación”, destacó.

Kumon es una empresa especializada en clases extraescolares de matemáticas, inglés y comprensión de lectura, con presencia en más de 55 países y más de 4 millones de estudiantes activos a nivel mundial. Actualmente hay más de 450 centros en el país y una matrícula de más de 40.000 estudiantes en México.