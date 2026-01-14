NASA traerá esta madrugada a astronautas de la Estación Espacial por la salud de uno de ellos

La NASA y SpaceX tienen previsto desacoplar la misión SpaceX Crew-11 de la agencia de la Estación Espacial Internacional no antes de las 23.05 horas (hora española), dependiendo de las condiciones climáticas, según ha informado la agencia espacial norteamericana.

El 8 de enero, la NASA anunció su decisión de regresar a la Tierra la misión SpaceX Crew-11 desde la estación espacial antes de lo previsto, al monitorear el estado de salud de un miembro de la tripulación que actualmente reside y trabaja a bordo del laboratorio orbital y se encuentra estable.

Debido a la privacidad médica, la agencia espacial de Estados Unidos no ha compartido más detalles sobre el miembro de la tripulación.

Está previsto que los astronautas de la NASA Zena Cardman y Mike Fincke, el astronauta de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) Kimiya Yui y el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov americen en la costa de California durante la mañana de este jueves.

Los administradores de la misión continúan monitoreando las condiciones en la zona de recuperación, ya que el desacoplamiento de la nave espacial Dragon de SpaceX depende de la preparación de la nave espacial, la preparación del equipo de recuperación, el clima, el estado del mar y otros factores.

La NASA y SpaceX seleccionarán una hora y un lugar específicos para el amerizaje más cercanos al desacoplamiento de la nave espacial Crew-11.