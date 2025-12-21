En la Francia continental, ya hay más muertes que nacimientos

El 1° de enero de 2025, Francia contaba con 68,6 millones de habitantes, es decir, 169.000 más que un año antes, un aumento muy leve, relacionado principalmente con el saldo migratorio positivo (la diferencia entre el número de personas que entraron y salieron del territorio).

El saldo natural, es decir, la diferencia entre el número de nacimientos y defunciones, se mantuvo ligeramente positivo (+170 000), solo gracias a los departamentos de ultramar. En la Francia continental, fue negativo (629.000 nacimientos, 630.000 defunciones) por “primera vez en más de un siglo, salvo en períodos de guerra”, revela un estudio publicado el martes por el Instituto Nacional de Estudios Demográficos (INED).

El número de inmigrantes (personas nacidas en el extranjero de padres que no tienen la nacionalidad francesa) de terceros países (fuera del Espacio Económico Europeo y Suiza) que obtuvieron un permiso de residencia de al menos un año en los departamentos urbanos disminuyó ligeramente, pasando de casi el 60 % hasta 2016 al 55 % en 2022.

Por el contrario, en los departamentos rurales, su número ha pasado del 10 % hace veinte años a cerca del 15 % en la actualidad.

Más nacimientos en las zonas urbanas

En detalle y en las zonas rurales, el crecimiento demográfico (+0,32 % anual) es “atribuible únicamente a la llegada de nuevos habitantes”.

Por el contrario, las zonas urbanas siguen beneficiándose de un saldo natural positivo, además de la llegada de personas de nacionalidad extranjera (+0,42 %).

Sin embargo, la disminución del número de nacimientos afecta a “todo tipo de territorios” y es “probable” que continúe en los próximos años, advierte el INED.

Una población que envejece, especialmente en las zonas rurales

El envejecimiento de la población también afecta a todo tipo de departamentos, pero es “especialmente marcado” en los departamentos rurales. En 2024, la proporción de personas de 60 años o más alcanzaba el 31 % en el caso de los hombres y el 35 % en el de las mujeres, frente al 22 % y el 26 % en los departamentos urbanos y el 21 % y el 22 % en los departamentos de ultramar.

Más parejas en las zonas rurales...

La vida en pareja está “mucho más extendida” en las zonas rurales, donde el 76,6 % de las mujeres y el 70,3 % de los hombres de entre 20 y 64 años declaraban vivir en pareja en 2022, frente al 60 % de los urbanos del mismo grupo de edad. Esto podría explicarse por “una formación más temprana de parejas entre los jóvenes de ambos sexos en el medio rural”.

Los habitantes de los municipios rurales son más propensos a casarse. Sin embargo, en las parejas de distinto sexo, tanto los hombres como las mujeres, se casan a una edad más tardía que en los municipios urbanos. Por el contrario, en el caso de las parejas del mismo sexo, los matrimonios se celebran, de media, un año y medio antes.

En total, en 2024 se habrían celebrado 247.000 matrimonios en Francia, según las últimas estimaciones disponibles, una cifra que se mantiene elevada desde 2022, “sin duda” impulsada por un efecto de “recuperación de los matrimonios impedidos durante la pandemia”.

Acceso desigual al aborto

En 2024 se practicaron 260.000 abortos (interrupciones médicas del embarazo [IME] e interrupciones voluntarias del embarazo [IVE]), es decir, 8.000 IVE más que en 2023 y 700 IME menos.

En los grandes centros urbanos, la oferta de atención en términos de método, lugar y profesional es “relativamente diversificada”, lo que no ocurre en todos los demás municipios, especialmente en los rurales.

Paralelamente, el INED señala un acceso creciente a la interrupción voluntaria del embarazo con medicamentos en las zonas rurales, debido al aumento del número de comadronas habilitadas para practicarla desde la ley de 2016.

Menor esperanza de vida en las zonas rurales

A nivel nacional, la esperanza de vida ha aumentado ligeramente en un año, con una media de 80 años para los hombres y 85,6 años para las mujeres.

Sin embargo, la situación varía según las regiones. Así, la esperanza de vida es dos años menor en los departamentos rurales de la Francia continental que en los departamentos urbanos, más favorecidos.

Según el INED, esta situación podría deberse, en particular, a las crecientes dificultades de acceso a la atención sanitaria en las zonas rurales.