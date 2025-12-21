Despliegue militar de Estados Unidos para combatir el Narcotráfico llega a Ecuador

Estados Unidos desplegó un número indeterminado de soldados en el puerto de Manta, en Ecuador, una de las principales rutas de narcotráfico, con el objetivo de desarticular este corredor de drogas. La propia embajada de Estados Unidos dio la bienvenida a los soldados en sus redes sociales, aunque ninguna fuente oficial ha confirmado el número de uniformados desplegados ni hasta cuándo se prolongará su misión.

Se trata de un operativo conjunto con la Fuerza Aérea de Ecuador, país con el que Washington tiene una serie de acuerdos de cooperación militar desde 2023. Estos pactos permiten la ejecución de operaciones conjuntas entre las fuerzas de ambos países para el combate contra la delincuencia organizada y la inseguridad en Ecuador.

La llegada de tropas estadounidenses coincide con los ataques ordenados por la administración de Donald Trump contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que han dejado al menos 95 muertos hasta la fecha. El presidente estadounidense ha dejado entrever además que pronto podría autorizar igualmente operaciones terrestres en Venezuela, para combatir el narcotráfico.

Manta es el principal puerto pesquero ecuatoriano y uno de los más estratégicos para el comercio exterior, que además se ha convertido en un bastión del tráfico de drogas. El país se sitúa además entre Colombia y Perú, principales productores de cocaína a nivel mundial.

Washington contó con una instalación de sus fuerzas aéreas en Manta durante una década, hasta 2009. El pasado noviembre los ecuatorianos votaron en un referendo en contra de la instalación de nuevas bases extranjeras en el país, pero el presidente Daniel Noboa está decidido a estrechar la colaboración con Estados Unidos.

Con el apoyo de la marina estadounidense en el Pacífico, Ecuador ha decomisado cerca de 210 toneladas de droga en lo que va de año, frente al récord de incautaciones de 2024, con 294.