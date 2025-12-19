La princesa Leonor vuela por primera vez en solitario en un avión Pilatus PC-21

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha realizado su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio, a los mandos de un avión Pilatus PC-21, cuando cumple el cuarto mes de instrucción como alférez.

Según informó este viernes la casa real española, ha completado la formación teórica y las sesiones de simulador y de vuelo real en este aparato necesarias para llegar a volar en solitario con seguridad, lo que consiguió este jueves.

La princesa Leonor ingresó el pasado 1 de septiembre en la Academia General del Aire como su última etapa de adiestramiento militar, tras pasar por el Ejército de Tierra y la Armada.

La casa real distribuyó hoy 19 fotografías de momentos de la heredera de la Corona tanto en el interior del Pilatus como del ejercicio de toma y despegue.

SAN JAVIER (MURCIA), 19/12/2025.-La Princesa de Asturias ha realizado su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) pilotando el avión Pilatus PC-21.EFE

También hay imágenes del avión pilotado por Leonor de Borbón aterrizando en la base de San Javier, sede de la academia militar aérea, y del saludo a los compañeros una vez completado el vuelo.

Otras fotografías de los últimos meses muestran las labores de preparación del vuelo, la firma en el libro del avión y la revisión prevuelo, así como otras escenas del aprendizaje práctico.

Antes de volar, la princesa de Asturias ha seguido un plan de instrucción aeronáutica de 50 horas en los simuladores; a continuación, los alumnos se ponen a los mandos del Pilatus PC-21 en compañía de un instructor durante un número de horas similar.

Posteriormente, la princesa pasó a la fase conocida como 'la suelta', es decir, el primer vuelo en solitario de un alumno cuando el instructor considera que está preparado.