Las Mundiales

La princesa Leonor

La princesa Leonor vuela por primera vez en solitario en un avión Pilatus PC-21

La princesa Leonor ingresó el pasado 1 de septiembre en la Academia General del Aire como su última etapa de adiestramiento militar, tras pasar por el Ejército de Tierra y la Armada.

La princesa Leonor realiza la 'suelta', primer vuelo en solitario en la Academia del AireEFE

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFEMadrid

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha realizado su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio, a los mandos de un avión Pilatus PC-21, cuando cumple el cuarto mes de instrucción como alférez.

Según informó este viernes la casa real española, ha completado la formación teórica y las sesiones de simulador y de vuelo real en este aparato necesarias para llegar a volar en solitario con seguridad, lo que consiguió este jueves.

La casa real distribuyó hoy 19 fotografías de momentos de la heredera de la Corona tanto en el interior del Pilatus como del ejercicio de toma y despegue.

SAN JAVIER (MURCIA), 19/12/2025.-La Princesa de Asturias ha realizado su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) pilotando el avión Pilatus PC-21, la denominada 'suelta', cuando se cumple su cuarto mes de instrucción como alférez. La princesa Leonor ha completado la formación teórica y las sesiones de simulador y de vuelo real en Pilatus establecidas para alcanzar las competencias necesarias que le han permitido realizar con seguridad 'la suelta' el jueves 18 de diciembre. La Casa Real ha distribuido fotografías de diferentes momentos de la princesa Leonor tanto en el interior del Pilatus como del ejercicio de toma y despegue, una imagen fue grabada desde la torre de control, ya que las medidas de seguridad para una 'suelta' son muy restrictivas y no permiten que otro avión se aproxime para captar el momento.-EFE/Casa de Su Majestad el Rey***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***

SAN JAVIER (MURCIA), 19/12/2025.-La Princesa de Asturias ha realizado su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) pilotando el avión Pilatus PC-21.EFE

También hay imágenes del avión pilotado por Leonor de Borbón aterrizando en la base de San Javier, sede de la academia militar aérea, y del saludo a los compañeros una vez completado el vuelo.

Otras fotografías de los últimos meses muestran las labores de preparación del vuelo, la firma en el libro del avión y la revisión prevuelo, así como otras escenas del aprendizaje práctico.

Antes de volar, la princesa de Asturias ha seguido un plan de instrucción aeronáutica de 50 horas en los simuladores; a continuación, los alumnos se ponen a los mandos del Pilatus PC-21 en compañía de un instructor durante un número de horas similar.

Posteriormente, la princesa pasó a la fase conocida como 'la suelta', es decir, el primer vuelo en solitario de un alumno cuando el instructor considera que está preparado.

