Amazon lanza una función para responder preguntas sobre libros sin 'spoilers' en la app de Kindle para iOS

Amazon ha lanzado una nueva función de 'Pregúntale a este Libro' en la aplicación de Kindle para dispositivos iOS, con la que responderá preguntas sobre los libros que se estén leyendo en el momento sin hacer 'spoiler' sobre la historia.

La compañía pretende mejorar la experiencia de los usuarios a la hora de leer libros ayudándoles a ponerse al día sobre la trama y resolviendo sus posibles dudas sobre lo que esté ocurriendo en la historia o sobre los personajes de forma sencilla.

Para ello, Amazon ha introducido una opción de 'Pregúntale a este libro' en Kindle, que funciona como un asistente experto en lectura con capacidad para responder preguntas sobre la trama del libro que se esté leyendo en cuestión, sin interrumpir el ritmo de lectura y sin hacer 'spoilers'.

Así, como ha explicado en un comunicado, todas las respuestas que proporciona esta herramienta, ya sean sobre la historia, los personajes u otros detalles relevantes, se basan en información contextualizada con el libro y, por tanto, se limitan a la parte que ya se haya leído, lo que evita que se pueda descubrir información de la trama a la que aún no se haya llegado sin querer.

Para iniciar la opción 'Pregunta a este libro', se deberá buscar la herramienta en el menú del libro en cuestión o simplemente resaltar cualquier pasaje o frase sobre la que se quiera preguntar. Igualmente, una vez se haya comenzado una consulta, la conversación se puede continuar con preguntas de seguimiento.

Por el momento, esta nueva función está disponible para la aplicación Kindle en dispositivos iOS y se ha lanzado inicialmente para los usuarios de Estados Unidos, aunque llegará a dispositivos con sistema operativo Android y a los dispositivos Kindle "el próximo año".

Nueva función de recapitulaciones

Asimismo, Amazon también ha presentado una función de Recapitulaciones de Kindle, con la que ofrece resúmenes de libros para, por ejemplo, facilitar seguir la historia de una saga, haciendo un repaso sobre la historia y los arcos argumentales de un título, antes de comenzar a leer la siguiente entrega.

Para acceder a las recapitulaciones, basta con pulsar el botón de 'Ver resúmenes' en la página de la serie de la biblioteca Kindle, que está disponible tanto para los dispositivos Kindle como para la aplicación Kindle para iOS.