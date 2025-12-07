Chile prohíbe el uso de celulares en colegios a partir de 2026

Los estudiantes chilenos no podrán ingresar teléfonos celulares a las aulas a partir de marzo próximo. El Congreso aprobó una ley que prohíbe estos dispositivos en los colegios con el objetivo de mejorar la convivencia y el rendimiento escolar.

La norma regirá en todos los establecimientos públicos y privados. Según los promotores de la ley, la meta es fortalecer "la concentración, el rendimiento, la convivencia y la salud emocional" de los estudiantes. Combatir el acoso escolar es otro de los objetivos que cuenta con amplio consenso, explica Octavio Avendaño, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.

Padres y profesores esperaban la medida

"Existía una opinión compartida sobre la necesidad de regular el uso de celulares en las escuelas, entre otras cosas porque no solo podían alterar el proceso educativo, sino también facilitar situaciones como funas [denuncias públicas] en redes sociales y hostigamientos entre estudiantes que se acercan a la adolescencia. Es una medida esperada por los padres y por la comunidad educativa en general", señala Avendaño.

Otro factor clave es el control parental frente a contenidos inapropiados para los más pequeños. "El acceso a información o material indebido, como la pornografía, es un problema que va más allá del proceso educativo. La regulación busca dar herramientas para limitar contenidos en espacios donde los padres no tienen el control directo", añade.

Chile y Brasil se han mostrado pioneros en este tipo de regulaciones. Aún es pronto para evaluar el impacto que tendrá la ausencia de teléfonos móviles en los estudiantes, especialmente en sus comportamientos sociales.