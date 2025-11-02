Gobierno dominicano envía ayuda humanitaria Jamaica tras paso de huracán Melissa

El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso el envío de asistencia humanitaria hacia Jamaica, luego de que el huracán Melissa afectara de manera agresiva al país caribeño.

La operación contempla el envío de 1,500,000 libras de raciones alimenticias, insumos médicos y artículos de primera necesidad.

Raciones alimenticiasFuente externa

Asimismo, el Gobierno dominicano informó que se está coordinando con las autoridades competentes para que la operación se extienda hacia Cuba y Haití, naciones que también resultaron afectadas por el paso del huracán Melissa, reafirmando el compromiso del país con la cooperación regional sin fronteras.

El contingente de apoyo por el que será enviada la ayuda está integrado por un avión de la Fuerza Aérea y un buque de la Armada de la República Dominicana, además, un barco de mayor capacidad, contratado especialmente para esta misión, que trasladará el grueso de las raciones alimenticias y materiales de asistencia.

Bolsas con raciones alimenticias y medicamentos destinados a JamaicaFuente externa

Entre los artículos enviados se incluyen bolsas de comida cruda, medicamentos, colchones, mosquiteros, juegos de sábanas, colchonetas, y otros artículos de primera necesidad, destinados a atender las urgentes condiciones de las familias afectadas por el fenómeno atmosférico.

Esta operación “representa el espíritu solidario y la disposición permanente de las Fuerzas Armadas dominicanas de acudir en auxilio de los pueblos hermanos de la región ante situaciones de emergencia”, manifestó el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre.

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, subrayó que “con esta acción, la República Dominicana reafirma su compromiso con la cooperación caribeña y los principios de unidad, paz y apoyo mutuo que fortalecen la integración regional”.

Edgar Augusto Féliz Méndez, director de la DASAC, explicó que las raciones enviadas contienen productos esenciales para atender las necesidades inmediatas de las familias afectadas.

“Siguiendo las instrucciones del presidente Luis Abinader, esta operación refleja la vocación solidaria del pueblo dominicano, siempre dispuesto a tender la mano en momentos difíciles”, dijo.

Igualmente, autoridades del Ministerio de Salud Pública y de PROMESE/CAL informaron que el envío incluye medicamentos, material médico y artículos de higiene básica.