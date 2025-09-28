EEUU y México trabajan en conjunto en operativos fronterizos contra el tráfico de armas

Autoridades estadounidenses y mexicanas anunciaron este sábado el despliegue de operativos en la frontera común para frenar el tráfico de armas hacia México.

El gobierno mexicano acusa a las armerías de Estados Unidos de ser en parte responsables de la ola de violencia ligada al crimen organizado que sacudió al país desde finales de 2006, y que ha dejado más de 480.000 asesinatos, según cifras oficiales.

Los operativos fronterizos forman parte de una misión conjunta lanzada casi un mes después de que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se reúne en Ciudad de México con la presidenta Claudia Sheinbaum para formalizar un protocolo que amplía la cooperación en seguridad, informó la Cancillería mexicana en un comunicado.

Además, los 32 estados en que se divide México implementarán tecnología de identificación balística y tendrán acceso a un sistema de rastreo de armas que utilizan varias agencias de seguridad estadounidenses, dijo el Departamento de Estado en otro boletín.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump acusó a México de no hacer lo suficiente para combatir el tráfico de drogas y la migración irregular.

Como medida de apremio, el magnate republicano amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, que en un 83% se dirigen hacia Estados Unidos.

Sheinbaum consiguió aplazar la imposición de gravámenes generales al reforzar la vigilancia en la frontera norte y entregarle a Estados Unidos a importantes presos narcotraficantes.