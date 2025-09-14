Marco Rubio llega a Israel en medio de tensión en Medio Oriente

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega este domingo a Israel para reforzar la postura en contra de la creación del estado palestino.

Rubio tiene previsto aterrizar en Tel Aviv y luego moverse a Jerusalén, donde encabezará una rueda de prensa con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La llegada de Rubio se produce a cinco días de los ataques liderados en Catar por Israel, en contra del liderazgo de la organización Hamás, quienes tenían previsto participar de una reunión negociadora para lograr un acuerdo de cese al fuego.

El viernes, Marco Rubio se reunió con el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primer ministro de Catar, en la Casa Blanca.

Posterior a ese encuentro, el premier catarí viajó a Nueva York y se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los ataques en territorio de Catar generaron un amplio rechazo y descontento en la comunidad internacional, incluyendo la no aprobación de Trump, que ha sido un aliado incondicional de Israel en sus conflictos en la región.

Sobre el tema, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió una resolución de condena a los ataques en Qatar, una medida avalada por los 15 estados con derecho a voto, incluyendo a Estados Unidos, que tiene poder de veto y es un aliado incondicional de Israel, pero también de Catar.

Por igual, la visita de Rubio se produce ante la expectativa mundial por el anunciado ingreso de tropas israelitas a la Franja de Gaza, que ha estado asediada por ataques armados a distancia que según Israel buscan desarticular a la agrupación Hamás, la responsable de los ataques del 7 de octubre de 2023 que dejaron más de 1,200 muertos.

La contraria a la creación de un estado palestino ya fue planteada esta semana por el premier israelí, quien negó cualquier posibilidad al respecto, una postura que choca con voces crecientes de la comunidad internacional.

“(Rubio) hará hincapié en nuestros objetivos comunes: garantizar que Hamás nunca vuelva a gobernar Gaza y repatriar a todos los rehenes. El secretario y los líderes israelíes debatirán las metas y objetivos operativos israelíes relacionados con la Operación Carros de Gedeón II, así como nuestro compromiso de combatir las acciones antiisraelíes, incluyendo el reconocimiento unilateral de un Estado palestino que premie el terrorismo de Hamás”, señaló el Departamento de Estado en un breve comunicado con información sobre la visita.

La idea de la creación de Palestina como estado, coexistiendo junto a Israel, volvió a ser planteada hace semanas por Emmanuel Macron, presidente de Francia.

La ONU aprobó el viernes una resolución que busca revitalizar la idea de dos estados como solución al conflicto: Palestina e Israel, pero también con el compromiso de desarmar a Hamás.

El texto propuesto obtuvo 142 votos a favor y fue liderado por Francia y Arabia Saudita.

El documento exige un alto al fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes, que según cifras israelíes asciende a 48.

Mientras, Israel vive horas de atención por el llamado a unos 50 mil reservistas militares, a la espera de que se ponga en marcha la incursión terrestre al territorio gazatí, como ha prometido Netanyahu en innumerables ocasiones en las últimas semanas.

La crisis en Medio Oriente vive un nuevo capítulo tras el recrudecimiento de los acontecimientos por los ataques del 7 de octubre de 2023 a población civil de Israel, a manos de Hamás.