Invasión continua: Rusia toma otra localidad ucraniana y avanza en la zona Este

El Gobierno de Rusia ha anunciado este sábado la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, en la que ha logrado diversos avances durante las últimas semanas, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Como resultado de las operaciones ofensivas activas de unidades del grupo Este, la localidad de Novonikolaevka, en Dnipropetrovsk, ha sido liberada", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en su cuenta en Telegram, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto.

Rusia ya anunció el viernes la toma de Novopetrovskoye, también en Dnipropetrovsk. Ucrania reconoció a finales de agosto por primera vez la entrada de tropas rusas en la zona, al hilo de sus avances en otras provincias del este de Ucrania, principalmente en Donetsk y Lugansk.

ATAQUE A UNA PLANTA PETROLERA

Por otra parte, el gobernador de la región de Bashkortostán, en la región de los Urales, Radi Jabirov, ha informado de un ataque contra las instalaciones petroleras de Bashneft en la zona con aviones no tripulados.

"Hoy una planta de Bashneft fue objetivo de un ataque terrorista con drones de tipo avión. Uno de los vehículos aéreos no tripulados fue detectado, lo vigilaron. Las fuerzas de seguridad de la planta abrieron fuego con armas de gran calibre, el dron fue afectado y cayó en el territorio de la planta. No hubo muertos, ni heridos", ha explicado Jabirov en su canal en Telegram.

El impacto produjo un incendio en cuya extinción se trabaja todavía, aunque los daños son "insignificantes", según el responsable ruso. Más tarde ha sido derribado un segundo dron y se está investigando los posibles daños causados.