Trump considera la negociación entre Putin y Zelenski como mezclar "aceite y vinagre"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que organizar una reunión entre los mandatarios ucranianos Volodimir Zelenski y el ruso Vladimir Putin es tan difícil como mezclar "aceite y vinagre".

"Veremos si Putin y Zelenski van a trabajar juntos. Ya sabes, es un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien, por razones obvias", dijo Trump a periodistas en Washington.