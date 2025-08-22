Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

donald trump

Trump considera la negociación entre Putin y Zelenski como mezclar "aceite y vinagre"

"Veremos si Putin y Zelenski van a trabajar juntos. Ya sabes, es un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien, por razones obvias", dijo Trump a periodistas en Washington.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando durante una reunión con la ministra de Asuntos Exteriores de la República Democrática del Congo

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPWashington, EE.UU. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que organizar una reunión entre los mandatarios ucranianos Volodimir Zelenski y el ruso Vladimir Putin es tan difícil como mezclar "aceite y vinagre".

"Veremos si Putin y Zelenski van a trabajar juntos. Ya sabes, es un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien, por razones obvias", dijo Trump a periodistas en Washington.

Tags relacionados