Uruguay vota este domingo con Orsi primero en las encuestas por delante de Delgado

Este domingo, 2,7 millones de uruguayos están llamados a las urnas. Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, de izquierda, lleva la delantera con 44% de intenciones de votos. Rafael Piñeiro, es politólogo de la Universidad Católica del Uruguay. Explica para RFI la situación de los principales candidatos.

"Yamandú Orsi es el candidato del Frente Amplio, quien gobernó desde 2004 a 2020, y sí, es una continuidad programática con respecto a esos gobiernos. Es un Gobierno de orientación de centro-izquierda y uno podría identificar líneas de continuidad muy fuertes. Es una izquierda que se plantea políticas básicamente pro-bienestar y ha sido relativamente exitosa y pragmática en términos de su capacidad para generar este tipo de transformaciones con estabilidad política y económica", explica Piñeiro.

En segundo lugar, en las encuestas de opinión está Álvaro Delgado, ex secretario de la presidencia del mandatario saliente Luis Lacalle Pou, que gobierna el país apoyado por una coalición de centro-derecha y conserva aún una buena la popularidad, que no se transmite necesariamente a sus socios de gobierno.

"Estos partidos en conjunto recogen una intención de voto bastante más baja que lo que tuvieron en 2019. Esto quiere decir que la popularidad del presidente, que ronda el 50%, no está traicionando demasiado en general a los partidos de la coalición, y en particular al candidato más cercano al presidente de Lacalle Pou, que es Álvaro Delgado, que enfrenta a su vez una competencia que no estaba prevista, que fuera tan fuerte de parte de uno de sus socios de la coalición, que es el partido gobernador y el candidato Andrés Ojeda", continúa el politólogo de la Universidad Católica del Uruguay.

Sobre Andrés Ojeda, precisamente dice tener puntos en común con Javier Milei. ¿Cuál es su perfil político entonces?

Rafael Piñeiro responde: "Cuando él se dice parecido a Javier Milei, es porque se identifica con una forma de hacer alejada de las estructuras partidarias tradicionales, aunque él es parte y encabeza un partido tradicional, uno de los partidos tradicionales e históricos en Uruguay, el Partido Colorado, del siglo XIX, que nació casi con Uruguay".

"Pero su postura política es una postura bastante más pragmática de un centro pragmático y no ultraliberal o libertario, como es el actual presidente de Argentina, Javier Milei", concluye.

Uruguay designará a su próximo presidente en un contexto de estabilidad política y económica. El país tiene una tasa de pobreza inferior al 10%, la más baja de Latinoamérica, fruto de los programas sociales y de una economía dinámica.