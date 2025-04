Europa y Canadá gastarán más en defensa

Los aliados europeos de la OTAN y Canadá dijeron el viernes que están dispuestos a aumentar el gasto en defensa, pero no están muy entusiasmados con las demandas estadounidenses sobre el tamaño de sus presupuestos militares, especialmente dada la disposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a acercarse al líder ruso Vladímir Putin.

Los aliados de Estados Unidos han gastado miles de millones de dólares más en defensa desde que Putin ordenó una invasión a gran escala de Ucrania hace más de tres años, pero casi un tercio de ellos aún no cumple con el objetivo de la OTAN de al menos el 2% de su producto interno bruto.

Trump ha dicho que los aliados de Estados Unidos deberían comprometerse a gastar al menos el 5%, pero eso requeriría una inversión a una escala sin precedentes. Según las cifras de la OTAN, se proyectó que Estados Unidos gastó un 3,38% el año pasado, siendo el único aliado cuyo gasto ha disminuido en la última década.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, dijo a los periodistas en la sede de la OTAN en Bruselas: "Es importante que todos estemos de acuerdo en que Rusia es una amenaza. Si no, no sé por qué deberíamos aumentar cada vez más el gasto en defensa".

Los líderes de la OTAN dijeron en una cumbre el año pasado que Rusia "sigue siendo la amenaza más significativa y directa para la seguridad de los Aliados".

La rehabilitación pública de Trump de Putin, quien se había convertido en un paria internacional acusado de crímenes de guerra, ha perturbado a los aliados de Estados Unidos, y creen que la decisión de descartar la membresía de la OTAN para Ucrania debilitó la posición de Kyiv en la mesa de negociaciones antes de que las conversaciones de paz hayan comenzado siquiera.

Más allá de eso, Europa y Canadá se alarmaron el mes pasado cuando Estados Unidos se separó de los aliados europeos al negarse a culpar a Rusia por su invasión de Ucrania en las votaciones sobre tres resoluciones de la ONU que buscan poner fin a la guerra.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Washington no está insistiendo en que sus aliados alcancen el objetivo de gasto del 5% de la noche a la mañana, pero "creemos que eso es lo que los aliados de la OTAN necesitan gastar para que la OTAN enfrente las amenazas que ella misma ha identificado y articulado".

Rubio dijo que el gasto adicional es necesario para reforzar las capacidades militares.

involucrados en la otan

"Estamos tan involucrados en la OTAN hoy como siempre lo hemos estado, y tenemos la intención de seguir estándolo. Pero tiene que ser una alianza real. Y eso significa que nuestros socios de la alianza tienen que aumentar sus propias capacidades", afirmó.

Cuando se le preguntó si Estados Unidos también igualaría el objetivo del 5%, Rubio dijo: "Claro. Estamos encaminados hacia allí ahora".

Francia se ha fijado un "objetivo del 3%-3,5%, y nos estamos preparando para alcanzar el 3%-3,5%, que es aproximadamente el nivel de gasto en defensa de Estados Unidos", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot. Se estimó que Francia gastó un 2,06% el año pasado.

Dijo que los nuevos fondos deberían gastarse en equipos europeos en lugar de estadounidenses. En los últimos años, los aliados europeos realizaron alrededor de dos tercios de sus pedidos de equipos a empresas de defensa estadounidenses.

aranceles sacude mercados bursÁtiles

Incluso cuando el gobierno de Trump exige que se aumente el gasto en defensa, la guerra de aranceles del presidente está sacudiendo los mercados bursátiles y probablemente dañará el crecimiento económico en todo el mundo, incluidos los aliados de Estados Unidos en la OTAN.

El Artículo 2 del tratado fundacional de la OTAN establece que los aliados "buscarán eliminar el conflicto en sus políticas económicas internacionales y fomentarán la colaboración económica entre cualquiera o todos ellos".

Cuando se le preguntó si los aranceles constituyen una violación del tratado, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo: "No, no lo creo. Hemos visto en el pasado muchos ejemplos de diferencias de opinión, de disputas sobre aranceles. Esto ha sucedido antes sin que eso sea una violación del Artículo 2".

Presionado sobre cómo los aliados podrían garantizar su seguridad si ya no tienen espacio presupuestario, Rutte dijo: "No creo que yo esté ayudando a esta alianza comentando sobre algo que realmente no es parte de la política de la alianza, y eso es asegurarnos de que podamos defendernos".

El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, dijo que los miembros de la OTAN están trabajando en establecer un nuevo objetivo de gasto, que se anunciará en la próxima cumbre en junio.

Pero dijo que "el 5% es, por supuesto, mucho más de lo que Estados Unidos mismo gasta y es una ambición muy alta y no estamos listos para comprometernos con una cifra en este momento. Así como es importante gastar más, también es importante gastar de manera más inteligente".