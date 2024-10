José 'Pepe' Mujica y unas elecciones uruguayas "desde el balcón"

Recuperándose de los problemas de salud que lo afectaron en el último tiempo, el expresidente de Uruguay José 'Pepe' Mujica mira "desde el balcón" las elecciones presidenciales y parlamentarias que el país suramericano vivirá el 27 de octubre.

En esta oportunidad, el exmandatario no encabezará la lista al Senado de su sector dentro del izquierdista Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular (MPP). No obstante, será el primer suplente de Alejandro 'Pacha' Sánchez, quien aparece en el lugar número uno.

"Somos bichos políticos, pero estamos en el balcón", dijo tiempo atrás la exvicepresidenta Lucía Topolansky, esposa de Mujica, haciendo referencia a la situación de ambos.

Una forma de vida

El expresidente uruguayo José Mujica llega a una conferencia de prensa para presentar el ingreso formal de la periodista y escritora uruguaya Blanca Rodríguez (fuera de cuadro) a la coalición política de izquierda Frente Amplio (FA), por la que se presentará como candidata al Senado por el partido MPP de Mujica, en la sede del FA en Montevideo el 27 de agosto de 2024.AFP

El pasado 29 de abril, el expresidente anunció en una rueda de prensa que le habían descubierto un tumor en el esófago.

"Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al (centro hospitalario) Casmu a hacerme un chequeo, en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años", dijo.

Desde ese momento Mujica, que gobernó Uruguay en el período 2010-2015, fue primero tratado en su país con radioterapia y luego internado en diversas oportunidades.

En una de estas visitas al sanatorio fue intervenido quirúrgicamente: el 7 de septiembre le hicieron una gatroestomía para alimentación.

"Esto nos permite un acceso para el alimento y la hidratación seguro, con un buen flujo y poder permitir que, mientras esto transcurre, el esófago se pueda ir reparando naturalmente", puntualizó su médica personal, Raquel Pannone.

En medio de todo eso, Mujica fue a votar en las primarias que afrontó Uruguay en junio. Ese día dialogó con la prensa y aseguró que morirá militando, porque para él "es una forma de vida".

Consultado sobre su participación en una campaña electoral en la que su sector impulsó la candidatura del dos veces intendente del departamento (provincia) de Canelones Yamandú Orsi, quien triunfó en las primarias y buscará el domingo la Presidencia, dijo que no hizo "nada" en comparación con otras elecciones.

"No hice nada. Al lado de lo que he hecho es una pavada. Yo milito desde que tenía 14 años y me voy a morir militando. Es una forma de vida", sentenció.

Nuevos liderazgos

En diálogo con la Agencia EFE, el actual senador por el MPP Daniel Caggiani aseguró que -como dijo Topolansky- los problemas de salud dejaron mirando el proceso electoral "desde el balcón" a un referente nacional e internacional y a quien ha sido un actor central de los debates electorales de la política uruguaya.

Asimismo, enfatizó que Mujica ha sido alguien que ha enseñado con sus palabras y sus reflexiones tanto como "con el ejemplo".

"Debe ser de los grandes líderes de la región y del mundo de la izquierda que ha intentado construir una barra (grupo) que lo supere", indicó Caggiani, quien remarcó que el expresidente buscó construir nuevos liderazgos.

El pasado 28 de agosto, tras ir al hospital por unos análisis en el que definió como "un día pesado", Mujica quiso acudir a la presentación de la periodista Blanca Rodríguez como candidata al Senado por el MPP, cuya incursión en política fue buscada por él y por Topolansky.

Tras su intervención de septiembre, este sábado, pese a que no estaba confirmada su presencia, reapareció en público para asistir al acto de cierre del MPP, donde fue ovacionado por las miles de personas que asistieron e insistió en la importancia del recambio generacional.

"Es la primera vez en los últimos 40 años que no participo en una campaña electoral echando el resto y lo hago porque estoy peleando con la muerte, al final del partido, absolutamente convencido y consciente, pero tenía que venir hoy acá, por lo que simbolizan ustedes", dijo a los militantes.

"Hoy están ustedes, están Yamandú, 'Pacha', hay miles. Y otros que esperan, otros brazos jóvenes, porque la lucha por un mundo mejor continúa", remarcó quien dijo ser "un anciano que está muy cerca de emprender la retirada" pero "feliz" porque cuando los suyos se vayan "habrá miles de brazos sustituyendo".

"Toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barra que los supera con ventaja", resumió quien además explicó que apoya a Orsi "porque se precisa un gobierno que abra el corazón y la cabeza con todo el país".