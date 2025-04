Cámara de Comercio de Santiago dice aranceles impuestos por Trump son “oportunidad competitiva”

Como una “oportunidad de competitividad” calificó el director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producciones de Santiago, Fernando Puig, la implementación de aranceles de un 10% para los productos exportados desde República Dominicana hacia Estados Unidos.

Puig, explicó que en comparación con los porcentajes más elevados que fueron colocados a otros países, esta medida aparentan ser un oportunidad competitiva para los productos dominicanos que se exportan, en vez de afectarlos negativamente.

“Ciertamente que la primera impresión es que esto afectaría a los productos dominicanos con un nuevo arancel de 10%, no obstante, todavía falta información para tener una conclusión acabada, pero el hecho de que todos los países se les ha impuesto un arancel y que el rango más bajo es precisamente el nos ha correspondido a la República Dominicana, pues eso hace que nuestros productos adquieran competitividad en Estados Unidos”, indicó el líder de la Cámara.

“Dado que los demás productos de casi todos los demás países, pues van a encarecerse más que los nuestros”, agregó, por lo que “ lejos de ver que van a ser afectados, aparentaría ser una oportunidad para los productos dominicanos, en especial para el sector zona franca”.

Explicó que desde la Cámara de Comercio de Santiago, creen que se ha abierto una ventana de oportunidad independientemente de que está históricamente escrito que la guerra de aranceles no beneficia a ninguna nación.

Puntualizó que “no es ponernos contentos, no podemos llegar ahí, pero sí visualizar que hay una oportunidad. No es solamente no dejar de preocuparnos, sino buscar ocuparnos en ver que realmente sea así, destacar la ventaja, considerando que incluso países que compiten con la República Dominicana en determinados reglones, tienen aranceles, del 17, del 36, del 20 y tanto por ciento.

“Creo que lo que tenemos que identificar bien esos nichos y buscar la forma de ganar espacio en el mercado de Estados Unidos”, enfatizó.

En cuanto al impacto monetario que esta medida implementada por Trump podría tener en los productores dominicanos, Puig explicó que todavía falta información para poder tener sobre todo una cuantificación acabada del impacto que pudiera tener negativo en algunos renglones.

La medida

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un 10% de aranceles a los productos que exporta República Dominicana a su territorio impactará negativamente a distintos sectores productivos nacionales,incluyendo las zonas francas.

Entre los principales productos que se exportan hacia este destino y que se verán afectados, se encuentran: cigarros “puros” y productos derivados del tabaco; instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria; disyuntores eléctricos; artículos de joyería; instrumentos de óptica, de medida, control o precisión; perlas finas; prendas y complementos de vestir; productos farmacéuticos; cacao y productos derivados; calzados; legumbres, hortalizas y tubérculos alimenticios; papel y cartón, entre otros.

Los productos de zonas francas serán los más afectados con esta medida, ya que el 74.32% de lo exportado por este régimen va a suelo estadounidense, mientras que solo el 15.89% de la exportaciones nacionales llegan a este destino.

Entre enero y febrero, el país exportó un total de US$1,965.83 millones hacia distintos destinos económicos, según datos de la Dirección General de Aduanas, un 32.92% por régimen nacional y un 64.77% por Zonas Francas.

En 2024, el total de las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos fue de US$6,915 millones, con un crecimiento interanual del 6.7%, de los cuales 6,251 millones corresponden al sector de zonas francas, obteniendo en el 2024 un crecimiento del 5.3% en ese mercado, según cifras ofrecidas por la Dra. Katrina Naut.