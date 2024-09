El papa pide a los electores católicos de EE.UU. que voten por el "mal menor"

El papa Francisco indicó este viernes que los católicos en Estados Unidos tendrán en las próximas elecciones que elegir "el mal menor", al referirse a la defensa del derecho al aborto por parte de la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, y las deportaciones de millones de inmigrantes que ha prometido el republicano, Donald Trump.

"Ambos (casos) son contra la vida, el que expulsa a los migrantes y el que mata a los niños", sentenció Francisco al responder sobre a qué candidato deberían votar en Estados Unidos los electores católicos en la rueda de prensa a bordo del avión de regreso de su gira por Asía y Oceanía.

El papa defendió "que expulsar a los migrantes, no darles capacidad de trabajar ni acogida es un pecado grave" y recordó que en el Antiguo Testamento siempre se dice que hay que acoger al "extranjero, al huérfano y a la viuda" y reiteró que quien no acoge a un migrante comete un pecado contra la vida".

Francisco recordó su misa en la frontera mexicana de El Paso, donde estaban los zapatos de los migrantes que fallecieron en el intento de cruzarla, y dijo que ahora "hay una corriente de migrantes que llegan de América central y son tratados como esclavos y se aprovechan de ellos".

Mientras que sobre el aborto aseguró que "es matar a un ser humano" y que "aunque sean palabras que no gustan, es un asesinato".

"No te gustará esto, pero es un asesinato y con esto no es que la Iglesia esté cerrada. Es que la Iglesia no permite el aborto porque es un asesinato y esto lo tenemos claro", subrayó.

Y reiteró: "Expulsar a los inmigrantes es maldad, y echar del seno de la madre a un niño s un asesinato, Y de esto hay que hablar claro y sin peros. Las dos cosas están claras".

"Yo no soy estadounidense y no voy a votar pero entre esa señora (en referencia a Harris) o ese señor (Trump) que cada uno lo haga según su conciencia", aseveró.

El aborto y la cuestión migratoria fueron algunos de los temas de fuerte enfrentamiento entre los dos candidatos durante el debate televisivo de esta semana