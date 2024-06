Migrantes abandonan puntos de cruce irregular en Juárez tras anuncio de medidas de Biden

Tras el anuncio de que Estados Unidos limitará el número de asilos otorgados a migrantes que ingresen irregularmente, los centenares de migrantes que esperaban para cruzar en la frontera entre Juárez (Chihuahua) y El Paso (Texas), con temperaturas cercanas a los 40 grados, se retiraron para evitar problemas.

Según pudo constatar EFE, este lunes cientos de migrantes acampaban junto al río Bravo entre Ciudad Juárez y El Paso, haciendo recorridos de hasta 10 kilómetros buscando algún lugar menos vigilado para poder entrar a Estados Unidos.

Sin embargo, este miércoles, justo al entrar en vigor la nueva norma, todos habían desaparecido.

Los activistas consideran que las medidas anunciadas por el presidente estadounidense, Joe Biden, provocarán que los migrantes se acumulen en Juárez saturando los asilos, mientras que los hospedados en albergues temen que estas medidas alarguen los tiempos de espera para realizar el proceso migratorio por la vía oficial.

Es el caso de Cindy Jackeline Hernández, procedente de Honduras y quien llegó a Juárez con sus dos hijos, uno de 6 y otro de 16 años. Ella cree que ahora será más difícil y lento lograr una cita para solicitar el asilo a través de la aplicación oficial CBP One.

“Se supone que al entregarse la gente, que eso es algo peligroso, que no se lo recomiendo a nadie, me imagino que ya toda esa gente va a empezar a aplicar por la CBP One y creo que van a ser más largas las esperas para nosotros que ya tenemos tiempo de estar esperando y que hemos venido haciendo el proceso poco a poco”, dijo Hernández.

A su juicio, es mucho mejor utilizar la vía oficial para no arriesgarse a cruzar irregularmente, y especialmente cuando se viaja con menores.

“Estados Unidos de ahí no se va a ir y si nosotros hacemos las cosas ordenadas nos puede ir hasta mucho mejor, más que todo por nuestro proceso legal. Ya si entramos por la fuerza, un mes y medio y te van a echar para atrás porque no vas a alcanzar el asilo, te van a pedir demasiadas pruebas para poder aplicar a un asilo político”, indicó.

Lamentó que los movimientos políticos previos a la elección de este año en Estados Unidos estén influyendo sobre las políticas migratorias.

Rosa Mani Arias, coordinadora de Servicio al Migrante de la organización civil pro migrante Avara Juárez, dijo que ya tenían tiempo esperando las mayores restricciones desde Washington.

“Creo que también debemos estar preparados mentalmente para recibir familias que vienen caminando 6-7 días desde Chihuahua capital. Que vienen y se encuentran con esto y finalmente la desesperación, la tristeza, se va apoderar de ellos”, indicó.

Para Arias, las medidas ordenadas por Biden solo sirven para estimular la llegada de menores no acompañados, al señalar que el anuncio de las autoridades estadounidense no afecta a los menores de edad que viajen solos.

“Solo pensar en niños no acompañados me eriza la piel. Eso no significa que alentemos a las personas que manden a sus hijos solos. Eso es otro llamado, no lo hagamos, hay experiencias desgarradoras, que esto no signifique: Ah como sí lo van a dejar pasar, enviémoslo desde Centroamérica solo porque sí lo van a dejar pasar”, advirtió la activista.