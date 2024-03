Rusia celebra elecciones para consolidar el poder de Putin, con Ucrania de telón de fondo

Rusia celebra el domingo la última jornada de las elecciones presidenciales que apuntan a una reelección triunfal de Vladimir Putin, en un contexto marcado por la represión, la muerte del opositor Alexéi Navalni y el conflicto con Ucrania.

Los colegios electorales cerraron en Moscú a las 17H00 GMT, tras tres días marcados por un aumento en los bombardeos mortales ucranianos, incursiones de milicias pro ucranianas en territorio ruso y actos vandálicos en centros de votación.

El Kremlin presentó las elecciones como una oportunidad para que los rusos expresen su apoyo a la ofensiva en Ucrania, que por su parte las calificó como ilegítimas y llamó a sus aliados occidentales a no reconocer el resultado.

Los partidarios del opositor Alexéi Navalni, principal rival de Putin que murió en una prisión del Ártico en febrero, instaron a los votantes a concurrir coordinadamente al mediodía a los colegios electorales.

Algunos respondieron al llamado en Moscú y afirmaron a AFP que acudieron para honrar la memoria de Navalni y mostrar su oposición de la única forma legar posible.

En el resto del mundo también se formaron colas ante las embajadas de Rusia, con multitudes especialmente numerosas en París y Berlín, donde decenas de miles de rusos viven exiliados.

La viuda de Navalni, Yulia Navalnaya, se unió a la fila en la capital alemana. A su alrededor, algunos llevaban pancartas en las que se podía leer "No a Putin, no a la guerra" y "Putin es un asesino".

Leonid Volkov, estrecho colaborador de Navalni, dio las gracias a los que mostraron su oposición. "El mundo les ha visto. Rusia no es Putin, Rusia son ustedes", escribió en X.

Sin embargo, la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, presentó las largas colas ante las embajadas como una prueba de apoyo al Kremlin.

"Si las personas que hacían cola (...) hubieran participado en la acción del 'mediodía', se habrían dispersado después del mediodía. Pero no", escribió en redes sociales.

En Rusia, algunos electores mostraron su apoyo a Putin.

"Lo que queremos hoy, ante todo, es la paz", explicó Liubov Piankova, una jubilada de 80 años que fue a votar en San Petersburgo, ciudad natal de Putin.

Homenajes a Navalni

En la tumba de Navalni en Moscú, periodistas de AFP vieron papeletas electorales con su nombre escrito, depositadas sobre un montón de flores.

Navalni, que impulsó protestas masivas y que antes de morir llamó a protestar este domingo, intentó presentarse a las elecciones presidenciales de 2018, pero su candidatura fue rechazada.

"Vivimos en un país en el que vamos a la cárcel si decimos lo que pensamos. Por eso, cuando me encuentro en momentos como este y veo a mucha gente, me doy cuenta de que no estamos solos", afirmó Regina, de 33 años.

En conjunto, las acciones de la oposición transcurrieron en calma, pero la oenegé especializada OVD-Info informó de al menos 74 detenciones por diversas formas de protesta electoral.

La disidencia pública ha sido duramente castigada en Rusia desde el inicio de la ofensiva contra Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, y las autoridades han advertido contra las protestas electorales.

Entretanto, Ucrania prosiguió sus bombardeos y atacó al menos ocho regiones durante la noche y el domingo por la mañana, según el ministerio ruso de Defensa.

Tres aeropuertos de la capital suspendieron brevemente sus operaciones tras el bombardeo y un ataque con drones en el sur provocó un incendio en una refinería de petróleo.

En Bélgorod, ciudad cercana a la frontera con Ucrania, varios bombardeos ucranianos mataron el domingo a dos personas -un hombre y una adolescente de 16 años- y dejaron 12 heridos, según el gobernador de la región.

Y en la parte controlada por Rusia de la región ucraniana de Zaporiyia, donde también se celebran las elecciones, drones incendiaron un colegio electoral, según las autoridades instaladas por Moscú.

"Período difícil"

Putin, un ex agente de la KGB de 71 años, se mantiene en el poder desde el último día de 1999 y espera extender su mando hasta al menos 2030.

De completar un nuevo período, habría permanecido en el poder más que cualquier otro líder ruso desde Catalina la Grande, en el siglo XVIII.

No tiene opositores reales en los comicios, después de excluir a dos candidatos contrarios al conflicto en Ucrania.

Putin admitió el jueves en un mensaje preelectoral que Rusia atraviesa un "período difícil". "Debemos continuar unidos y con confianza en nosotros mismos", expresó.

La votación concluirá en Kaliningrado, la zona más occidental de Rusia, a las 18H00 GMT, y se espera que poco después se anuncien los resultados de encuestas al pie de urna.

En la Plaza Roja de Moscú se celebrará un concierto el lunes para conmemorar el décimo aniversario de la anexión rusa de la península de Crimea, un evento que deberá servir como celebración de la victoria de Putin.