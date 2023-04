EE. UU.: Autoridades no encuentran amenaza tras reportes de disparos en Universidad de Oklahoma

AP

Oklahoma, Estados Unidos

El viernes por la noche decenas de vehículos de policía acudieron a la Universidad de Oklahoma, tras recibir una denuncia de disparos, y el campus permaneció cerrado durante casi dos horas antes de que las autoridades informaran de que no se había detectado ninguna amenaza.

Alrededor de las 9:30 p. m., se le dijo a la gente que se refugiara en el lugar y evitara el área del óvalo sur del extenso campus en Norman. La universidad tuiteó: "Hay un tirador activo en el óvalo Van Vleet. Actúen de inmediato. Huyan. Escóndanse. Luchen".

Sin embargo, la universidad dijo más tarde sólo que la policía estaba investigando "posibles disparos".

Patrullas de varias agencias, incluida la de Carreteras, convergieron en el campus junto con ambulancias y un vehículo blindado.

Los agentes se dispersaron con linternas mientras registraban la zona.

Poco antes de las once de la noche, la policía universitaria dio el visto bueno a la situación: "Después de una búsqueda exhaustiva, no se encontró ninguna amenaza. No hay amenaza para el campus. Se ha cancelado la alerta".

La biblioteca y una zona cercana fueron registradas y no había "ninguna evidencia de que se hubiera producido ningún tiroteo", dijo el jefe de la policía universitaria, Nate Tarver.

No se registraron heridos.

Mientras continúa la investigación, "en este momento, probablemente diremos que se trataba de una llamada falsa", añadió.

Más de 100 agentes de diversos cuerpos de seguridad acudieron al lugar, según Tarver.

"Todo el mundo está en vilo, obviamente", dijo, refiriéndose a un tiroteo mortal en una escuela de Nashville, Tennessee, el 27 de marzo. "Y deberían estarlo, ya sabes, nunca sabemos lo que va a pasar de un día para otro".