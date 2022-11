Los nacimientos en el hogar en EE. UU. Aumentan en la pandemia, al nivel más alto en décadas

Lindsey Tanner, AP

Estados Unidos

Los nacimientos en el hogar en EE. UU. aumentaron levemente en el segundo año de la pandemia, alcanzando el nivel más alto en décadas, según un informe del gobierno publicado el jueves.

Entre casi 4 millones de nacimientos en 2021, casi 52,000 ocurrieron en el hogar, mostró el informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Eso es un 12% más que en 2020, luego de un aumento del 22% de 2019 a 2020.

Se observaron aumentos en todas las razas y etnias, aunque los partos en el hogar fueron mucho menos comunes entre las mujeres hispanas que entre otras.

Elizabeth Gregory, autora principal del informe, dijo que se desconocen los motivos de los aumentos, pero que ocurrieron cuando las tasas de COVID-19 eran altas y las vacunas no estaban disponibles o no se usaban ampliamente. Otros informes han demostrado que muchas personas evitaron las visitas al hospital y al médico al principio de la pandemia.

Otras razones posibles: las mujeres no tenían seguro médico o vivían lejos de un hospital y no podían llegar a tiempo. Investigaciones anteriores sugieren que aproximadamente 1 de cada 4 partos en el hogar no son planificados.

Jade Godbolt, de Dallas, tuvo a su segundo hijo en un centro de maternidad en 2021, en parte para evitar los riesgos hospitalarios de COVID-19 y experimentar un entorno más natural. La experiencia fue tan buena que ella y su esposo eligieron un parto en casa para su tercer hijo, que nació el mes pasado. Habían estado trabajando con una partera, pero el trabajo de parto fue tan rápido que el bebé nació antes de que ella llegara.