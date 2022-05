Los hijos de Martinelli conocerán mañana viernes su sentencia en EE.UU

EFE

Nueva York, Estados Unidos

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, conocerán mañana viernes en Nueva York su sentencia tras haberse declarado culpables por participar en una trama de sobornos y blanqueo de dinero vinculada a la constructora brasileña Odebrecht.

El futuro de los Martinelli Linares está en manos del juez federal Raymond Dearie, que debe decidir cómo castigar un delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales, que lleva aparejada una pena máxima de veinte años de cárcel.

A priori, la sentencia en este caso será mucho menor, pues la Fiscalía estadounidense pide entre nueve y once años de prisión, mientras que la defensa de los hermanos solicita que queden libres, teniendo en cuenta que ya han pasado casi dos años privados de libertad.

Los abogados subrayan además que Ricardo y Luis Martinelli no eran figuras centrales en la trama Odebrecht -y que por tanto no deberían recibir castigos mayores que esas personas- y que ambos cooperaron con la investigación y están facilitando la recuperación de fondos a los que, de otra manera, Estados Unidos no podría acceder.

Sin embargo, en un escrito remitido al juez hoy jueves, los fiscales estadounidenses insistieron en su solicitud de al menos nueve años de cárcel al considerar que, aunque efectivamente ofrecieron información a las autoridades, no cooperaron "de buena fe".

Según la Fiscalía, los Martinelli evitaron dar detalles clave y "trataron de usar su privilegio, riqueza y poder para frustrar la investigación y evitar asumir responsabilidad por sus acciones en Estados Unidos".

Tras declararse culpables, los hermanos trataron sin éxito de salir en libertad bajo fianza, lo que fue rechazado por el juez alegando, entre otras razones, su huida de la Justicia estadounidense en junio de 2020.

En junio de 2020, cuando la Fiscalía y los abogados de los Martinelli Linares estaban en la fase final de alcanzar un acuerdo de culpabilidad, ambos huyeron de Estados Unidos con la intención de regresar a Panamá, pero finalmente fueron capturados en Guatemala.

Tras más de 16 meses presos en ese país, donde fueron detenidos cuando pretendían llegar a Panamá, los Martinelli fueron extraditados a Estados Unidos a finales de 2021.

Ambos se declararon culpables de participar "en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del Gobierno de Panamá, que era un pariente cercano de los acusados".

En total, EE.UU. cifra la cantidad en 28 millones de dólares y, en virtud del acuerdo por el que se declararon culpables, tendrán que pagar una multa de 19 millones de dólares al Gobierno estadounidense.

La compañía Odebrecht fue condenada en 2017 en un tribunal de Nueva York por el pago de 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.