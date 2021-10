El equipo de filmación se quejó antes de la tragedia en set de grabación

MORGAN LEE, CEDAR ATTANASIO y MICHELLE L. PRICE | AP

Nuevo México, Estados Unidos

Alec Baldwin mató a tiros a una directora de fotografía en un set de filmación de Nuevo México con un arma que un miembro del equipo había asegurado que el actor estaría a salvo, pero un trágico error se produjo horas después de que algunos trabajadores abandonaran el trabajo para protestar por las condiciones y problemas de producción.

Un asistente de dirección, Dave Halls, tomó una pistola de utilería de un carro en un rancho de películas en el desierto y se la entregó a Baldwin durante un ensayo el jueves para la película occidental "Rust", según los registros judiciales que se hicieron públicos el viernes.

"Pistola fría", gritó Halls, declarando que el arma no llevaba balas reales y estaba lista para disparar.

Pero no fue así. Cuando Baldwin apretó el gatillo, sin saberlo, mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, y al director herido Joel Souza, que estaba parado detrás de ella dentro de un edificio de madera con forma de capilla.

Una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre el tiroteo en Bonanza Creek Ranch en las afueras de Santa Fe mientras el pánico cubría el set de filmación, como se detalla en una grabación publicada por el Centro Regional de Comunicaciones de Emergencia del Condado de Santa Fe.

"Tuvimos a dos personas disparadas accidentalmente en un movimiento establecido por una pistola de apoyo, necesitamos ayuda de inmediato", dijo la supervisora de guión Mamie Mitchell a un despachador de emergencias. "Estábamos ensayando y se disparó, y yo salí corriendo, todos salimos corriendo".

El despachador preguntó si el arma estaba cargada con una bala real.

"No puedo decírtelo. Tenemos dos heridos”, respondió Mitchell. “Y este (improperio) AD (director asistente) que me gritó en el almuerzo, preguntándome acerca de las revisiones ... Se supone que debe revisar las armas. Él es responsable de lo que sucede en el set ".

Halls no respondió de inmediato los mensajes telefónicos y de correo electrónico en busca de comentarios. Associated Press no pudo contactar a Hannah Gutiérrez, la armero de la película, y varios mensajes enviados a las productoras afiliadas a “Rust” no recibieron respuesta el viernes.