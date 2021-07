Twitter marca como engañoso tuit de líder opositor colombiano sobre vacunas

EFE

Bogotá, Colombia

Twitter marcó como engañoso un tuit del líder opositor colombiano Gustavo Petro en el que señala que "las vacunas no sirven para el virus covid-delta, según primeras investigaciones" y que fue criticado por diversos sectores que calificaron al senador de "irresponsable".

La plataforma señaló que el mensaje del congresista, jefe del movimiento Colombia Humana, es "engañoso", por lo cual "no se puede responder, compartir o dar me gusta" a ese tuit.

"Obtén información sobre por qué los funcionarios de la salud recomiendan la vacuna para la mayoría de las personas", agregó Twitter.

En su tuit, el senador izquierdista había citado una noticia del diario mexicano Sin Embargo que dice que "la variante delta es más transmisible que los virus que causan MERS, SARS, Ébola, el resfriado común, la gripe estacional y la viruela, y es tan contagiosa como la varicela, según el documento, cuya copia fue obtenida por The New York Times".

"Muy mala noticia que implica un cambio total de la política de salud y económica. Las vacunas no sirven para el virus covid-delta, según primeras investigaciones. Se propaga más rápido. Ya está en Colombia. El debate de salud debe reanimarse", comentó Petro sobre esa noticia a las 8.48 de la mañana del viernes.

Este sábado, el congresista reculó luego de que la red social calificara el tuit como engañoso y aseguró que ese mensaje "desligado" de los demás que publicó a lo largo del día "puede llevar a engaño al lector desprevenido".

"Las vacunas no sirven para detener el virus en la modalidad delta como la prensa mundial lo ha expresado. Pero sirven para detener la muerte y la hospitalización. Hay que vacunarse ya", escribió hoy Petro, que pese a todo aún no ha borrado el tuit.

OLEADA DE CRÍTICAS

Petro, uno de los principales precandidatos presidenciales de Colombia para las elecciones de 2022, ha sido criticado por políticos, médicos y ciudadanos de diversos sectores, que aseguran que la afirmación fue "irresponsable".

El presidente Iván Duque dijo, sin mencionar directamente al senador, que les debe quedar claro a las voces "que tratan de insinuarle a la ciudadanía que no se vacunen, que dizque la vacuna no sirve, que no pretendan sembrar caos en Colombia".

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que "no hay demostrada mayor carga viral en delta, ni cuadro clínico más severo".

"Sí tiene mayor transmisibilidad. Todas las vacunas bajan la hospitalización y previenen la muerte, para todos los linajes, incluido delta (...) Aunque atendiendo a la precisión la mayor carga viral y severidad se sigue estudiando. Pero es claro que vacunas mantienen alta efectividad contra formas graves del covid-19", matizó Ruiz en Twitter

Por su parte, el senador izquierdista Jorge Robledo, del movimiento Dignidad, señaló cómo "grave" la publicación de Petro.

"¿Por qué de algo cierto saca una conclusión falsa? Falacia que además debilita la lucha a favor de las vacunas como arma insustituible contra la pandemia. Para no hacerle más daño al país, lo invito a rectificar inmediatamente", señaló Robledo.

OTRO CASO SIMILAR

El pasado 30 de abril, Twitter ocultó un tuit del expresidente colombiano Álvaro Uribe por violar las reglas de la red social al "glorificar la violencia", ya que incitaba a usar armas contra los manifestantes.

"Tomando en cuenta el contexto de la situación actual en Colombia, hemos accionado ese Tweet, por violación de las Reglas de Twitter", estimó la red social.

En el mensaje, el expresidente de derecha apelaba al "derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad", lo que la red social consideró que podría inspirar a terceros a cometer actos de violencia durante las protestas de abril y mayo.