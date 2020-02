Él advirtió sobre el coronavirus. Esto dijo antes de morir

The New York Times

El médico que fue uno de los primeros en advertir sobre el brote de coronavirus a fines de diciembre —solo para ser silenciado por la policía— falleció el 7 de febrero tras contagiarse con el virus, según un reporte del hospital que lo atendió.

La muerte de Li Wenliang, el doctor de 34 años, provocó manifestaciones de indignación y dolor en las redes sociales, donde una gran cantidad de comentarios exigieron una disculpa de las autoridades hacia Li y su familia.

La semana pasada, Elsie Chen, investigadora de The New York Times que trabaja con los corresponsales Chris Buckley y Steven Lee Myers, entrevistó a Li. El médico se había contagiado del virus a través de una paciente y estaba hospitalizado cuando Chen lo entrevistó el 31 de enero y el 1 de febrero, a través de la plataforma de red social WeChat.

A continuación, algunos extractos editados y resumidos de la entrevista.

P: ¿Cuándo te diste cuenta de que este nuevo virus era altamente contagioso? Al parecer no habías tomado ninguna precaución cuando te contagiaste.

R: Lo supe cuando la paciente con la que tuve contacto contagió a su familia, y yo me contagié justo después. Así descubrí que era altamente contagioso. La paciente no presentaba síntomas, y me descuidé.

P: El 31 de diciembre, cuando le hablaste a las personas en el grupo de WeChat acerca del “virus parecido al SRAS”, ¿lo hiciste porque conocías el alto riesgo de la transmisión entre humanos?

R: Lo sospechaba, y siempre es mejor ser cauteloso y tomar medidas preventivas.

P: ¿Por qué tenías tantas sospechas en ese momento? ¿Ya habías recibido alguna noticia o escuchado algo?

R: Porque ya habían pacientes que estaban siendo tratados en cuarentena.

P: ¿Eso fue a finales de diciembre?

R: Sí.

P:¿Hubo más médicos que compartieron la información y le aconsejaron a otras personas que se protegieran de esta neumonía misteriosa?

R: Hubo discusiones entre nuestros colegas.

P: ¿De qué hablaban todos? ¿Como evaluaron la situación en ese momento?

R: Se pensaba que el SRAS podría regresar. Necesitábamos estar mentalmente listos para eso. Tomar medidas de protección.

P: Mirando en retrospectiva lo sucedido, ¿crees que la situación sería muy diferente en la actualidad si el gobierno de Wuhan no te hubiera impedido compartir la información y alertar a otras personas? ¿Crees que hubiera sido mejor que la información hubiera sido más pública y transparente, para la gente y los doctores?

R: Si los funcionarios hubieran divulgado antes la información referente a la epidemia, creo que todo habría sido mucho mejor. Debería haber más transparencia y apertura.

P: ¿Cómo te sentiste cuando la policía te acusó de difundir rumores?

R: La policía creía que este virus no había sido confirmado como SRAS. De verdad creían que yo estaba difundiendo rumores. Me pidieron que reconociera que estaba equivocado.

Yo sentí que estaba sufriendo una injusticia, pero tuve que aceptarlo. Evidentemente yo estaba actuando de buena voluntad. Me entristeció mucho ver a tanta gente perder a sus seres queridos.

P: ¿Cuándo decidiste convertirte en doctor? ¿Qué te enorgullece de esa profesión? ¿Puedes decir algo sobre tu familia?

R: Pensé que era un trabajo muy estable. Últimamente, las relaciones doctor-paciente se han deteriorado. Soy feliz siempre y cuando mis pacientes estén satisfechos con sus tratamientos.

Mi hijo mayor tiene 4 años y 10 meses. El más pequeño nacerá en junio. Extraño a mi familia. Hablo con ellos por videoconferencia.

P: ¿Cuánto te tomará recuperarte? ¿Qué planeas hacer después?

R: Empecé a tener tos el 10 de enero. Me tomará alrededor de otros 15 días recuperarme. Me uniré al personal médico en la lucha contra la epidemia. Allí es donde están mis responsabilidades.