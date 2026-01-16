Comienza la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas 2026

Inició oficialmente la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas 2026 en la bahía Samaná y en el Santuario de Mamíferos Marinos Bancos de La Plata y de La Navidad.

La firma de un acuerdo de gestión interinstitucional marca el inicio de un período clave para la conservación de esta especie y la regulación de una de las actividades ecoturísticas más importantes del país.

El acuerdo, impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, articula la participación de instituciones públicas, autoridades locales, organizaciones ambientales y operadores autorizados para garantizar una observación ordenada, compatible con la protección del santuario y la seguridad de las personas.

Este acuerdo establece la creación del Comité de Gestión del Santuario de Mamíferos Marinos, una instancia encargada de acompañar al Ministerio de Medio Ambiente en la planificación, supervisión y evaluación de la temporada de observación.

Asimismo, define responsabilidades específicas en materia de otorgamiento de autorizaciones ambientales, inspección de embarcaciones, capacitación de capitanes, monitoreo científico de la especie y presentación de informes técnicos al finalizar la temporada.

acciones y criterios de observación

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, señaló que la firma de este acuerdo refuerza la capacidad del Estado para regular la actividad de observación de ballenas bajo criterios de conservación, sostenibilidad y cumplimiento de la normativa ambiental.

“La observación responsable de ballenas no solo es una actividad de conservación, sino también una herramienta poderosa de educación ambiental. Cuando las personas conocen y viven estas experiencias, se fortalece la conciencia sobre la protección de nuestras áreas protegidas y se promueve un modelo de desarrollo sostenible que beneficia tanto a la biodiversidad como a las comunidades locales”, expresó Paíno Henríquez.

Durante la temporada se implementan acciones específicas de control, seguimiento y monitoreo que incluyen la supervisión del cumplimiento de las regulaciones establecidas en el Plan de Manejo del Santuario, así como de fortalecimiento del sistema de recopilación de información científica sobre las ballenas jorobadas y su comportamiento.

Al referirse al impacto de las acciones de conservación en el santuario, el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Batista, resaltó los resultados que evidencian el buen manejo del área marina protegida.

“Al dar inicio formal a la temporada de observación de ballenas jorobadas lo hacemos con el corazón lleno de optimismo y la mirada puesta en un horizonte donde la conservación de la más grande área protegida del Caribe vaya de la mano con el desarrollo sostenible de las comunidades” señaló el viceministro.

“Cada año, el regreso de estas majestuosas gigantes a nuestras aguas nos entrega un mensaje poderoso: la vida siempre responde cuando se le cuida con amor”, dijo Batista.

Durante el desarrollo del acto, se rindió un homenaje póstumo a Kim Beddall, pionera de la observación responsable de ballenas en la bahía Samaná, resaltando su aporte a la conservación de los ecosistemas marinos y su legado en la protección de la especie.

PROCESO DE AUTORIZACIÓN

El Ministerio de Medio Ambiente informó que para la temporada 2026 se emitirán 46 autorizaciones ambientales para la observación de ballenas jorobadas, de las cuales 43 corresponden a autorizaciones temáticas, distribuidas entre turnos regulares y rotativos, y tres autorizaciones con despacho desde Puerto Plata.

También indicó que, como parte de los avances en la gestión de la temporada, estas autorizaciones se están tramitando digitalmente, mediante un sistema de automatizado, con el objetivo de optimizar los procesos, reducir tiempos de respuesta y fortalecer la transparencia en la emisión de permisos.