Realizan operativo para recuperar áreas de protección en ribera del río Yuna

Como parte de las acciones para la recuperación y preservación de las áreas de protección del río Yuna, la oficina provincial de Medio Ambiente en Monseñor Nouel, en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), realizó un operativo en el distrito municipal La Salvia–Los Quemados.

La intervención se realizó por disposición del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez.

Durante el operativo, las autoridades ambientales constataron la ocupación ilegal de áreas correspondiente a la ribera del río, donde personas han construido casuchas, pocilgas y conucos, en violación a lo establecido en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Como medida preventiva y de recuperación ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente procedió al desmantelamiento de estructuras improvisadas, así como al retiro de cercas y palizadas de alambre y zinc, con el objetivo de retomar y proteger las áreas intervenidas.

También se procedió a notificar por escrito a los ocupantes de estructuras que se encontraban habitadas, otorgándoles plazos cortos para que abandonen dichas edificaciones, haciéndoles la salvedad de que serán puestos a disposición de la justicia a través de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales conforme a lo establecido en la legislación ambiental vigente.

Medio Ambiente hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las áreas de protección, denunciar cualquier acción que atente contra el medio ambiente y sumarse a los esfuerzos de conservación, recordando que la protección de la naturaleza es una responsabilidad compartida para el bienestar de todos.